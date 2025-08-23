FC Barcelone : Yamal a mis une énorme claque à Rashford
PSG – Angers SCO : Luis Enrique réagit à l’hommage pour Donnarumma et tranche sur le tireur de penaltys

William Tertrin
23 août 2025

Après le succès du PSG face à Angers en Ligue 1, Luis Enrique a livré ses impressions en conférence de presse.

Pour son retour devant son public au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a signé une deuxième victoire consécutive en Ligue 1 (1-0 face à Angers), confirmant un démarrage sérieux, sinon spectaculaire. Après la rencontre, Luis Enrique a livré son analyse, oscillant entre pragmatisme et projection vers l’avenir.

« C’est moi qui décide car je suis le boss »

« Bilan très positif », a résumé l’entraîneur espagnol, avant de souligner la difficulté posée par l’adversaire : « On a déjà parlé de la difficulté de ce match car l’adversaire défend très bien, bloc bas. C’était difficile. La pire chose, c’est l’état de la pelouse que je connaissais. Mais c’était encore plus difficile à cause d’elle. Je dois féliciter mes joueurs qui n’ont pas pensé à ça. Ils ont pu gagner le match grâce à leur condition physique et leur technique. »

Côté arbitrage et penaltys, Luis Enrique a tenu à clarifier la hiérarchie au PSG, après le raté d’Ousmane Dembélé face à Hervé Koffi : « Qui est le tireur de pénalty du PSG ? (Rires) C’est moi ! T’inquiète pas ! Le tireur, c’est moi. C’est moi qui décide en tout cas car je suis le boss. On a beaucoup de tireurs possibles. »

« On doit vite oublier ces 5 trophées »

Le Parc a également vibré pour un moment d’émotion, avec l’hommage rendu à Gianluigi Donnarumma. Un passage marquant pour l’entraîneur : « C’est toujours joli de voir une communion avec les supporters. C’est un moment spécial pour Gigio. C’est difficile à gérer pour lui mais c’est joli de voir cette reconnaissance de la part du public. »

Enfin, à l’heure de dresser les perspectives, Luis Enrique a voulu recentrer le débat. Malgré la présentation des cinq derniers trophées glanés, il ne veut pas d’un PSG tourné vers le passé : « On doit vite oublier ces 5 trophées, c’est le passé, et penser à l’avenir. Nous devons lutter et chercher de nouveaux trophées. C’est notre ambition. » Le message est clair : Paris a déjà gagné, mais Paris doit encore prouver.

Tous propos rapportés par Le Parisien.

