PSG : le Parc a fait ses adieux à Donnarumma, les réactions de Ruiz et Neves

Voici les réactions de l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, et de ses joueurs après la victoire sur Angers (1-0), ce soir, au Parc des Princes.

Moment d’émotion, ce vendredi soir, au Parc des Princes. Après la victoire sur Angers (1-0) et après que les cinq trophées gagnés cette année aient été présentés au public, le CUP a rendu hommage à Gianluigi Donnarumma, qui s’apprête à quitter le PSG. Le gardien italien a été ovationné avant d’être entouré de ses coéquipiers. Son départ vers Manchester City se précise un peu plus chaque jour.

« Cette victoire est importante »

Au micro de Ligue 1+, Fabian Ruiz, unique buteur du match, a déclaré : « C’était un match difficile. Angers a défendu très bas. Cette victoire est importante. Je suis très content pour mon premier but et cette nouvelle victoire ».

Joao Neves, lui, semblait un peu trop positif après une prestation aussi poussive : « On sait qu’on n’a pas beaucoup de préparation, mais je pense qu’on a joué un beau match. On était bien, on était magnifique, tous ceux qui ont vu le match ont vu une équipe compétitive. Vitinha est un joueur incroyable, une personne magnifique, c’est toujours un plaisir de jouer à ses côtés et j’espère que ça continuera pendant beaucoup d’années ».