PSG Mercato : énorme coup de théâtre pour Rodrigo Mora (FC Porto) !

Dans le viseur du PSG, le jeune milieu offensif du FC Porto Rodrigo Mora (18 ans) pourrait finalement mettre le cap sur… l’Arabie saoudite !

La semaine dernière, le compte X PSGInside-Actus annonçait une visite de la direction parisienne au Portugal au début de l’actuelle, sans doute pour y finaliser un transfert. Le média listait les joueurs susceptibles d’intéresser le PSG. On y trouvait Rodrigo Mora. Le milieu offensif de 18 ans a percé en équipe première la saison passée, impressionnant tous les observateurs. Il a également été très en vue au Mondial des Clubs, même si les Dragons n’y ont pas fait long feu (élimination dès le premier tour).

Il devrait signer à Al-Ittihad

Porto a réussi à lui faire signer une prolongation de contrat jusqu’en 2030 avant le voyage aux Etats-Unis, s’assurant ainsi une grosse indemnité en cas de transfert cet été. Ce que le PSG n’aurait eu aucun mal à verser. Mais la direction du club présidé par l’ancien entraîneur de l’OM André Villas-Boas répétait que la priorité était de conserver son diamant. Mais entre les paroles et les actes, il y a un gouffre et, ce samedi, le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur explique que Rodrigo Mora devrait prochainement signer… en Arabie saoudite, plus précisément à Al-Ittihad.

C’est évidemment une énorme déception de voir partir un joueur aussi talentueux dans un championnat de seconde zone, dont le niveau, malgré les milliards déboursés et les stars attirés, demeure très faible. Mais le FC Porto, en très grande difficulté financière, ne peut refuser un gros chèque…