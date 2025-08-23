PSG : l’énorme erreur de Trafford qui rapproche Donnarumma de Manchester City (vidéo)

Ce samedi, Manchester City s’est incliné à domicile contre Tottenham (0-2) à cause, notamment, d’une énorme erreur de James Trafford. Ce qui devrait accélérer la venue de Gianluigi Donnarumma (PSG).

Grosse surprise, ce samedi, en Premier League, avec la victoire de Tottenham à Manchester City (2-0). Le lien avec le PSG ne concerne pas les Spurs, battus en Supercoupe d’Europe (2-2, 4 t.a.b. à 3) alors qu’ils menaient 2-0 jusque dans les dix dernières minutes, mais les Citizens. Ceux-ci sont en effet très intéressés par Gianluigi Donnarumma. Ils s’apprêtent à vendre leur gardien brésilien Ederson à Galatasaray et comptent pour le moment sur le jeune James Trafford. Sauf que celui-ci a commis une bourde incroyable ayant coûté le deuxième but face au THFC.

Une erreur de relance ayant coûté le 2e but à son équipe

Dans les arrêts de jeu de la première période, Trafford a hérité d’une passe en retrait. Il se trouvait sur sa ligne de but. Pressé par un adversaire, il a voulu transmettre à un partenaire se trouvant au point de pénalty. Sauf que ce dernier était marqué par un Spur, qui l’a gêné. Le ballon est revenu sur Palhinha, qui a doublé la mise, assommant Manchester City dès la pause. Après une telle boulette, nul doute que la direction du MCFC va accélérer le mouvement pour faire venir Gianluigi Donnarumma.

Le gardien italien a eu droit à des adieux très réussis hier au Parc des Princes. Alors que rien n’avait été prévu, le CUP a commencé à scander son nom, repris par le stade entier. Donnarumma est allé remercier les ultras avant d’effectuer un tour d’honneur qui l’a beaucoup ému. Ses coéquipiers l’ont rejoint pour le féliciter avant de tenir des propos très forts à son égard en conférence de presse. Des adieux réussis avant un départ qui ne devrait plus tarder !