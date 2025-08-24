PSG : des solutions s’offrent à Luis Enrique pour résoudre le pénaltygate
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG : des solutions s’offrent à Luis Enrique pour résoudre le pénaltygate

L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, lors d'une conférence de presse.
Raphaël Nouet
24 août 2025

Le PSG a manqué trois de ses cinq derniers pénaltys dans le jeu, dont celui d’Ousmane Dembélé contre Angers (1-0) vendredi. Mais des tireurs auxquels on ne pense pas pourraient avoir leur chance.

Vendredi, au cœur de la première période, Ousmane Dembélé a eu une belle occasion d’ouvrir le score pour le PSG face à Angers, qui jouait à onze derrière. Mais le possible Ballon d’Or 2025 a vu sa frappe en force partir dans les tribunes du Parc des Princes. C’était le troisième loupé dans le jeu sur les cinq dernières tentatives, après Vitinha face à Arsenal (2-1) en demi-finales retour de C1 et Gonçalo Ramos contre Auxerre (3-1) en Ligue 1. Alors, certes, Paris a remporté les séances de tirs au but à Liverpool en Champions League et contre Tottenham en Supercoupe d’Europe, mais il y a clairement un axe d’amélioration à ce niveau. Et de nouveaux tireurs pourraient émerger.

Doué et Mendes, de vrais spécialistes !

L’Equipe suggère ainsi que ce soit Gonçalo Ramos, s’il est sur le terrain, qui s’en charge. L’attaquant portugais a certes manqué celui contre l’AJA lors de la dernière journée de la saison dernière mais il en est à 9 réussis sur 10 en carrière. Le Parisien, qui a aussi consacré un article au sujet, rappelle que Désiré Doué et Nuno Mendes sont à 100% de réussite dans le domaine depuis le début de leur carrière (3 chacun, dont 1 avec le PSG). Et eux sont plus souvent titulaires que leur coéquipier…

L’Equipe rappelle que si la tendance s’est inversée pour lui au PSG, Luis Enrique a longtemps été maudit dans l’exercice des tirs au but, notamment avec la sélection espagnole. Comme joueur, il avait été éliminé ainsi de l’Euro 96 (par l’Angleterre) et de la Coupe du monde 2002 (par la Corée du Sud), avant de subir le même sort comme sélectionneur, à l’Euro 2021 (par l’Italie) et le Mondial 2022 (par le Maroc).

Ligue 1PSG
#A la une

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet