PSG : des solutions s’offrent à Luis Enrique pour résoudre le pénaltygate

Le PSG a manqué trois de ses cinq derniers pénaltys dans le jeu, dont celui d’Ousmane Dembélé contre Angers (1-0) vendredi. Mais des tireurs auxquels on ne pense pas pourraient avoir leur chance.

Vendredi, au cœur de la première période, Ousmane Dembélé a eu une belle occasion d’ouvrir le score pour le PSG face à Angers, qui jouait à onze derrière. Mais le possible Ballon d’Or 2025 a vu sa frappe en force partir dans les tribunes du Parc des Princes. C’était le troisième loupé dans le jeu sur les cinq dernières tentatives, après Vitinha face à Arsenal (2-1) en demi-finales retour de C1 et Gonçalo Ramos contre Auxerre (3-1) en Ligue 1. Alors, certes, Paris a remporté les séances de tirs au but à Liverpool en Champions League et contre Tottenham en Supercoupe d’Europe, mais il y a clairement un axe d’amélioration à ce niveau. Et de nouveaux tireurs pourraient émerger.

Doué et Mendes, de vrais spécialistes !

L’Equipe suggère ainsi que ce soit Gonçalo Ramos, s’il est sur le terrain, qui s’en charge. L’attaquant portugais a certes manqué celui contre l’AJA lors de la dernière journée de la saison dernière mais il en est à 9 réussis sur 10 en carrière. Le Parisien, qui a aussi consacré un article au sujet, rappelle que Désiré Doué et Nuno Mendes sont à 100% de réussite dans le domaine depuis le début de leur carrière (3 chacun, dont 1 avec le PSG). Et eux sont plus souvent titulaires que leur coéquipier…

L’Equipe rappelle que si la tendance s’est inversée pour lui au PSG, Luis Enrique a longtemps été maudit dans l’exercice des tirs au but, notamment avec la sélection espagnole. Comme joueur, il avait été éliminé ainsi de l’Euro 96 (par l’Angleterre) et de la Coupe du monde 2002 (par la Corée du Sud), avant de subir le même sort comme sélectionneur, à l’Euro 2021 (par l’Italie) et le Mondial 2022 (par le Maroc).