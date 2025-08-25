PSG Mercato : avant Donnarumma, Paris règle le dossier Tenas

Egalement sur le départ, la doublure de Gianluigi Donnarumma la saison dernière, Arnaud Tenas, devrait retourner en Espagne. Le PSG négocie son transfert à Villarreal.

Parmi les partants du PSG, c’est surtout Gianluigi Donnarumma qui fait l’actualité. Le gardien italien s’est mis d’accord avec Manchester City, qui a proposé 35 M€ pour le recruter. Loin, très loin des attentes parisiennes (50 M€). Les négociations entre les deux clubs risquent de s’étirer jusqu’au 1er septembre puisque les Citizens sont en position de force et n’ont aucune raison d’atteindre le prix demandé par Paris…

Il n’aura joué que 8 matches en 2 ans…

Mais un autre gardien du PSG s’apprête à mettre les voiles. Il s’agit d’Arnau Tenas. Recruté en 2023 alors qu’il arrivait en fin de contrat avec le FC Barcelone, le Catalan de 24 ans serait en négociations avancées avec Villarreal. RMC annonce que les deux clubs sont également proches d’un accord. Sachant que Tenas est sous contrat avec Paris jusqu’en 2026, il devrait s’agir d’un transfert avec faible indemnité.

En deux saisons à Paris, Arnau Tenas aura joué huit matches, un de Coupe de France, sept de Ligue 1. L’été dernier, il a rétrogradé en troisième position dans la hiérarchie après l’arrivée de Matvei Safonov.