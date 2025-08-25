PSG Mercato : une première offre scandaleuse de City pour Donnarumma

Selon un média anglais, Manchester City aurait proposé à peine 35 M€ au PSG pour Gianluigi Donnarumma. Loin des 50 M€ attendus…

🟨 Négociation en cours

Si les informations du média anglais Team Talk sont exactes, Manchester City est parti pour jouer avec les nerfs du PSG pour Gianluigi Donnarumma. En effet, selon lui, la première offre des Citizens serait de 35 M€ alors que le champion d’Europe attend 50 M€. Vu les moyens financiers colossaux des Anglais, cette proposition sert surtout à mettre la pression sur Paris, qui ne peut se permettre de conserver son gardien italien toute la saison en doublure ou, pire, en réserve.

City peut se permettre de jouer la montre

Connaissant la rivalité entre Abou Dabi et le Qatar, il n’est pas interdit de penser que Manchester City va jouer la montre sur ce dossier. Car il sait que le PSG doit vendre Donnarumma pour s’éviter une situation explosive avec Lucas Chevalier. Et il peut donc se permettre de ne proposer qu’un montant éloigné des attentes parisiennes, en attendant que Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi revoient à la baisse leurs attentes. C’est de bon guerre.

Pour rappel, Gianluigi Donnarumma s’est déjà mis d’accord avec Manchester City sur un futur contrat. Les Citizens, eux, négocient en parallèle la vente d’Ederson à Gatasaray.

« Le coup d’œil de But FC »

« Entre rivaux régionaux, pas question de se faire des cadeaux ! Manchester City est clairement en position de force sur ce dossier. Le PSG ne devrait pas avoir d’autre choix que de revoir le tarif pour Donnarumma à la baisse. »