PSG : Di Maria offre la victoire à Rosario dans le derby d’un coup franc magique (vidéo)

Retourné cet été dans son club formateur et de cœur, Angel Di Maria a donné la victoire à Rosario Central dans le derby contre Newell’s Old Boys (1-0) hier soir.

Il n’aura certainement pas été le joueur le plus reconnu de la planète football ces vingt dernières années mais Angel Di Maria aurait mérité de l’être. L’ailier de 37 ans et sa patte gauche ont inscrit quantité de buts décisifs, en finale des JO 2008, de la Copa América 2021 ou de la Coupe du monde 2022. En outre, il a su se montrer reconnaissant envers les clubs qui l’ont marqué, par exemple en retournant deux saisons au Benfica (2023-25), qui a été sa première étape européenne, ou à Rosario Central cet été. Les Canallas sont son club de cœur mais également son club formateur.

Un coup franc magique

Dès son retour à Rosario, Di Maria a eu un impact sur son équipe. Hier soir, il a ajouté une nouvelle ligne à sa légende en donnant la victoire aux Bleu et Jaune dans le derby contre Newell’s, le deuxième plus chaud d’Argentine après Boca-River. On jouait la 81e minute, le score était toujours de 0-0 quand, de 25 mètres, Di Maria a expédié un coup franc en pleine lucarne. L’Estadio Gigante de Arroyito, plein à craquer, a explosé de joie et l’ailier a célébré cette réalisation comme rarement, enlevant son maillot et courant dans tous les sens.

Contrairement à un Lionel Messi qui a toujours promis de revenir à Newell’s mais ne le fera jamais, Angel Di Maria, lui, a tenu parole. Il vit un rêve éveillé et, vu comme il porte bonheur à ses équipes, il se pourrait bien que Central aille au bout du tournoi clôture de la saison !