FC Barcelone Mercato : Koundé sacrifié cet été, le PSG prêt à retenter sa chance ?

Alors que le FC Barcelone envisage une grande vente lors du prochain mercato estival, l’avenir de Jules Koundé s’écrit en pointillés. Une situation qui attire déjà les cadors européens… et qui pourrait également intéresser le PSG.

Le FC Barcelone prépare un été décisif sur le marché des transferts. Selon plusieurs médias espagnols et confirmés par la presse catalane, le club blaugrana veut réaliser une vente importante afin de retrouver des marges de manœuvre financières et respecter ses contraintes de fair-play.

Dans ce contexte, Jules Koundé, pourtant titulaire régulier sous Hansi Flick, fait partie des joueurs potentiellement “bankables”. Une option envisagée uniquement en cas d’offre jugée très élevée.

Le défenseur de 27 ans, arrivé en 2022, totalise déjà plus de 180 matchs sous le maillot barcelonais et reste un joueur important du système, notamment sur le côté droit.

Une situation sportive contrastée mais un statut solide

Si Koundé reste un élément de confiance pour son entraîneur, sa saison actuelle est jugée plus irrégulière. Une baisse de régime qui n’entame toutefois pas son statut de titulaire.

Hansi Flick continue de lui accorder sa confiance, appréciant sa polyvalence entre axe et couloir droit. En interne, le joueur se dit également heureux en Catalogne et ne souhaite pas forcer un départ.

Mais dans les faits, le Barça n’écarte plus totalement une vente en cas d’offre importante.

Premier League et PSG à l’affût ?

La situation n’a pas échappé aux grands clubs européens. Chelsea, Manchester City ou encore Liverpool surveillent déjà de près le dossier, attirés par son profil de défenseur moderne, capable d’évoluer dans plusieurs systèmes.

Mais une autre piste pourrait se dessiner en coulisses : celle du PSG. Déjà intéressé par le passé, le club parisien pourrait voir en Koundé une opportunité stratégique, à la fois pour faire souffler Hakimi à droite, mais aussi pour se servir de sa polyvalence en défense centrale.

Un été décisif pour l’international français

Sous contrat jusqu’en 2030, Koundé n’est pas officiellement sur le marché. Mais dans un Barça contraint de vendre, même les joueurs majeurs ne sont plus totalement intouchables.

Entre stabilité sportive à Barcelone et attractivité des cadors européens, l’international français pourrait être l’un des dossiers chauds du mercato estival.

Le PSG, en quête de renforts de haut niveau, devra surveiller de très près cette situation… qui pourrait évoluer plus vite que prévu.