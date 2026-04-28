Friand des gros coups sur le marché des jeunes talents pleins d’avenir, le FC Barcelone serait proche de signer le nouveau Lamine Yamal (18 ans).

Le FC Barcelone n’attend pas que les pépites explosent sur la scène professionnelle pour agir. En effet, le club catalan est sur le point de finaliser l’arrivée de Youssef Khanfri, jeune joueur marocain de 12 ans évoluant au Rayo Majadahonda, considéré en interne comme un profil à très fort potentiel pour intégrer la célèbre académie de La Masia. Selon les informations d’Africafoot, le Barça aurait pris une longueur d’avance décisive dans ce dossier, malgré la concurrence du Real Madrid et de l’Atlético de Madrid.

Une bataille silencieuse remportée par le FC Barcelone

Dans l’ombre, les trois géants espagnols se seraient activés pour tenter de convaincre le jeune joueur et son entourage. Mais c’est finalement le FC Barcelone qui aurait réussi à convaincre le joueur et sa famille grâce à une approche méthodique et discrète.

Le club catalan a notamment organisé une période d’essai au sein de La Masia, loin de toute médiatisation, afin d’évaluer précisément son adaptation au modèle de jeu barcelonais. Cette stratégie, devenue une véritable signature du Barça dans le recrutement des jeunes talents, a une nouvelle fois porté ses fruits.

Un profil déjà très surveillé en Espagne

Malgré son très jeune âge, Youssef Khanfri a déjà attiré l’attention des recruteurs grâce à ses performances en championnat U12. Il a inscrit 7 buts cette saison dans un format de football à 7, tout en étant déjà surclassé à plusieurs reprises en football à 11. Une preuve de sa précocité et de sa capacité à évoluer dans un environnement plus exigeant que son âge ne le laisserait penser.

Mais au-delà des statistiques, c’est surtout sa compréhension du jeu qui impressionne. Sa capacité à se déplacer entre les lignes, à accélérer les prises de décision et à jouer sous pression a fortement marqué les observateurs du Barça.

La Masia, un modèle toujours aussi attractif

En intégrant potentiellement La Masia dès la saison 2026/2027, Youssef Khanfri suivrait un chemin exigeant mais prestigieux. L’académie du FC Barcelone reste l’une des plus réputées au monde pour la formation de joueurs capables de s’imposer au plus haut niveau.

Le club catalan continue de miser sur cette identité forte, basée sur la formation et la construction de joueurs techniquement complets, capables de s’adapter au jeu positionnel cher à l’institution. Ce type de recrutement rappelle forcément le parcours de Lamine Yamal, devenu l’un des symboles récents de La Masia et de la politique de formation du club.

Dans l’ombre de Yamal

Comme lui, Youssef Khanfri est issu d’origines marocaines et fait déjà l’objet de comparaisons prudentes en raison de sa précocité et de son intelligence de jeu. Mais en interne, aucune pression excessive n’est mise sur le jeune joueur, le FC Barcelone insistant sur un développement progressif.

Ce dossier illustre surtout la stratégie globale du FC Barcelone : anticiper très tôt les talents mondiaux afin de sécuriser les profils les plus prometteurs avant qu’ils n’échappent au radar. Dans un football de plus en plus concurrentiel, les grandes académies jouent désormais un rôle essentiel dans la construction des futures générations. Pour Youssef Khanfri, l’histoire ne fait que commencer, mais son avenir semble déjà s’écrire dans l’un des centres de formation les plus prestigieux du monde.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League