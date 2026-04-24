Touché à la cuisse gauche avec le FC Barcelone mercredi, Lamine Yamal (FC Barcelone, 18 ans) n’est pas totalement sûr d’être prêt à temps pour le début de la Coupe du monde.

C’est une alerte qui fait trembler la Catalogne et l’Espagne. À seulement 18 ans, Lamine Yamal est touché à la cuisse gauche et son état physique suscite désormais de sérieuses inquiétudes à l’approche de la Coupe du monde.

Une blessure qui tombe au pire moment

Sorti diminué après le match du FC Barcelone face au RC Celta de Vigo (1-0), le jeune prodige catalan souffre d’une lésion au biceps fémoral de la jambe gauche. Un coup dur confirmé par le club dans un communiqué officiel. « Les examens réalisés ont confirmé une lésion, a expliqué le Barça. Le joueur va suivre un traitement conservatoire. Lamine Yamal va manquer ce qu’il reste de la saison et il est prévu qu’il soit disponible pour disputer le Mondial. »

Aucune durée exacte n’a été annoncée, mais les estimations évoquent entre un mois et demi et deux mois d’indisponibilité. Un timing extrêmement serré, puisque le dernier match du Barça approche et que la Coupe du monde débute dans moins de deux mois. Dans le meilleur des cas, Yamal pourrait être opérationnel pour le deuxième match de l’Espagne, voire le premier selon une récupération express. Dans le scénario le plus pessimiste, son retour serait repoussé en pleine phase de groupes.

Une alerte médicale inquiétante

Au micro d’El Larguero, le chirurgien orthopédique Pedro Luis Ripoll a encore tiré la sonnette d’alarme en évoquant un risque de rechute important : « Il faudra être extrêmement prudent avec Yamal. Le bon sens me dit qu’il ne sera pas prêt pour le premier match de la Roja à la Coupe du monde. Je le vois à fond, encore plus dans une seconde phase de la compétition. C’est ce qu’il y a de plus prudent et ce qui va se passer. » Une déclaration qui renforce les doutes autour de la condition physique du jeune ailier.

Si l’absence de Lamine Yamal serait un coup dur, la sélection espagnole a déjà prouvé qu’elle pouvait s’en sortir sans lui. Depuis la dernière grande compétition, la Roja affiche un bilan solide même en son absence. Des joueurs comme Mikel Oyarzabal ont su prendre le relais dans certaines rencontres, notamment lors de ses périodes d’indisponibilité.

Le Barça prudent, l’Espagne suspendue

Du côté du FC Barcelone, la priorité est claire : éviter toute rechute. Le club catalan veut gérer la récupération du joueur avec précaution, quitte à le préserver totalement jusqu’à la Coupe du monde. Une approche prudente, mais qui laisse planer une incertitude majeure pour la sélection espagnole. Et dans cette équation, un seul nom cristallise toutes les attentions : Lamine Yamal, dont la présence au Mondial est loin d’être totalement garantie.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League