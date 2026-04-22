Barça – Celta Vigo : service minimum mais un pas de plus vers le titre pour les Blaugrana !

Le FC Barcelone a battu ce mercredi soir le Celta Vigo (1-0), à l’occasion de la 33e journée de Liga.

Le FC Barcelone maintient son rythme en tête de la Liga. Opposés ce mercredi au Celta Vigo, les Blaugrana se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0). Face à une équipe du Celta dangereuse en contre-attaque, les hommes d’Hansi Flick ont fait la différence juste avant la pause grâce à un but sur pénalty de Lamine Yamal (40e), avant de gérer leur avance au score en seconde période.

Les Catalans se dirigent vers le titre

Grâce à cette victoire, la huitième consécutive en Liga, le Barça reprend neuf points d’avance sur le Real Madrid, son dauphin, et se rapproche encore un peu plus de son 29e titre de champion d’Espagne, à six journées de la fin du championnat.

Inquiétude pour Yamal

Gros point noire de la soirée du FC Barcelone : la blessure de Lamine Yamal. L’ailier droit espagnol s’est blessé aux ischios-jambiers en marquant son pénalty et pourrait être éloigné des pelouses plusieurs semaines en cette fin de saison.