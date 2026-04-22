Barça : le premier verdict est tombé pour la blessure de Lamine Yamal !

Sorti sur blessure lors de FC Barcelone – Celta Vigo, Lamine Yamal se serait blessé aux ischios-jambiers.

Grosse inquiétude pour Lamine Yamal. L’ailier droit du FC Barcelone est sorti prématurément ce mercredi soir lors du match de la 33e journée de Liga face au Celta Vigo après s’être blessé en marquant un pénalty juste avant la mi-temps (40e). Remplacé par Ronny Bardghji, le numéro 10 du Barça est rentré directement aux vestiaires.

Blessure aux ischios-jambiers pour Yamal

Selon les premières informations en provenance d’Espagne, Lamine Yamal souffrirait d’une blessure aux ischios-jambiers de la jambe gauche. Il devrait passer ce jeudi des examens complémentaires pour connaître la nature de sa blessure et sa durée d’indisponibilité.

Selon Mundo Deportivo, l’Espagnol pourrait être absent au minimum cinq semaines, et manquer ainsi le reste de la saison. Il arriverait ainsi juste à temps pour le début de la Coupe du monde 2026.