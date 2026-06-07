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FRANCE

PSG Mercato : Paris bloque un transfert à 60 millions d’euros

Par William Tertrin - 7 Juin 2026, 23:00
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Selon Fabrice Hawkins, les dirigeants du PSG n’ont pas encore tranché sur un éventuel départ d’Ibrahim Mbaye.

D’après les informations du journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins, le PSG n’a pas validé à l’instant T un départ d’Ibrahim Mbaye. Une précision importante dans un dossier suivi de près par plusieurs clubs européens.

Le jeune ailier du PSG, considéré comme l’un des profils prometteurs du centre de formation parisien, suscite de l’intérêt sur le marché. Mais à ce stade, aucune décision définitive n’a été prise par la direction parisienne.

Plusieurs clubs à l’affût, mais aucun accord

Toujours selon les éléments rapportés, plusieurs équipes restent attentives à l’évolution de la situation du joueur. Toutefois, aucun accord — même de principe — n’a été trouvé avec une autre formation.

Le dossier reste donc totalement ouvert, dans un contexte où le PSG continue de gérer finement l’avenir de ses jeunes talents. De son côté, le compte PSGINSIDE-ACTUS a indiqué que Mbaye « a vraiment une possibilité d’aller à Aston Villa« . Pour rappel, toujours selon Hawkins, certains clubs seraient prêts à aligner entre 40 et 60 M€ pour l’attaquant.

Un joueur concentré sur le Sénégal

De son côté, Ibrahim Mbaye reste focalisé sur le terrain et sur ses objectifs internationaux. L’ailier est actuellement mobilisé avec la sélection du Sénégal, dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde.

Cette priorité donnée à la sélection confirme un état d’esprit tourné vers la performance sportive, malgré les spéculations autour de son avenir en club.

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