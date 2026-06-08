À LA UNE DU 8 JUIN 2026
[11:50]OM : Lorenzi frappe déjà son premier coup sur le mercato !
[11:33]ASSE : Wilfried Nancy prêt à rebondir loin de Saint-Étienne ?
[11:10]OM, FC Nantes, OGC Nice : un nouvel investisseur sur le point de débarquer en Ligue 1 ?
[10:53]OM : le remplaçant de Mason Greenwood glissé en coulisses à Grégory Lorenzi
[10:33]RC Lens : la première recrue du nouveau coach lensois est déjà connue ?
[10:09]ASSE : Zuriko Davitashvili vers un club de Ligue des Champions ?
[09:44]OM : Pablo Longoria prêt à venir en secours à Grégory Lorenzi ?
[09:00]ASSE Mercato : un défenseur stéphanois vers un autre club de Ligue 2 ?
[08:00]OM Mercato : le départ de Greenwood pourrait ouvrir la porte à un gros coup attendu depuis un an !
[07:00]RC Lens Mercato : coup dur pour un chouchou de Pantaloni attendu par les supporters

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : le départ de Greenwood pourrait ouvrir la porte à un gros coup attendu depuis un an !

Par William Tertrin - 8 Juin 2026, 08:00
💬 Commenter
Mason Greenwood (OM)

Le transfert de Mason Greenwood à l’AS Roma pourrait ouvrir la voie à un gros coup attendu depuis l’été dernier à l’OM.

L’OM n’a pas oublié Evan Ndicka. Le club phocéen avait déjà exploré la piste du défenseur ivoirien lors de l’été 2025, dans un contexte où la Roma devait équilibrer ses finances et optimiser son effectif. À l’époque, le dossier n’avait pas abouti, mais l’intérêt marseillais n’a jamais totalement disparu.

Un an plus tard, le nom du défenseur de 26 ans revient avec insistance dans les rumeurs de mercato, aux côtés de plusieurs cadors européens.

Tottenham et l’Inter entrent dans la danse

Selon Ekrem Konur, dont des médias italiens et européens, Evan Ndicka est désormais suivi par Tottenham, l’Inter Milan et l’Olympique de Marseille.

Le défenseur central, titulaire régulier à la Roma, sort d’une saison pleine en Serie A avec 42 matchs disputés et une influence défensive importante, tout en marquant 5 buts au total.

Son profil de gaucher, sa régularité et sa capacité à jouer dans une défense à trois comme à quatre en font un joueur particulièrement recherché sur le marché.

Greenwood comme levier ?

Sous contrat avec l’AS Roma, Ndicka ne semble pas officiellement poussé vers la sortie. Cependant, la situation économique du club, combinée aux ambitions de réorganisation de l’effectif, pourrait ouvrir la porte à une vente en cas d’offre importante.

Les estimations évoquent une valeur autour de 35 à 45 millions d’euros, un montant qui pourrait intéresser la direction romaine dans une logique d’équilibre financier. Un montant qui semble tout de même bien trop lourd à assumer pour des finances marseillais vraiment pas au top de leur forme. Mais il ne faut pas oublier que la Roma espère attirer Mason Greenwood, et en ce sens, les négociations concernant Ndicka pourraient être facilitées.

L’argument clé : la Ligue des champions

Si plusieurs clubs sont sur le dossier, la Roma dispose d’un atout majeur : la Ligue des champions.

Le défenseur ivoirien, champion d’Afrique avec la Côte d’Ivoire, pourrait être sensible à la stabilité sportive et au projet européen du club italien. Cet élément pourrait peser lourd face à l’intérêt de clubs comme Marseille, qui ne disputera « que » la Ligue Europa..

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes
Vidéos OM : toutes les infos foot