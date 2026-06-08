OM Mercato : le départ de Greenwood pourrait ouvrir la porte à un gros coup attendu depuis un an !

Le transfert de Mason Greenwood à l’AS Roma pourrait ouvrir la voie à un gros coup attendu depuis l’été dernier à l’OM.

L’OM n’a pas oublié Evan Ndicka. Le club phocéen avait déjà exploré la piste du défenseur ivoirien lors de l’été 2025, dans un contexte où la Roma devait équilibrer ses finances et optimiser son effectif. À l’époque, le dossier n’avait pas abouti, mais l’intérêt marseillais n’a jamais totalement disparu.

Un an plus tard, le nom du défenseur de 26 ans revient avec insistance dans les rumeurs de mercato, aux côtés de plusieurs cadors européens.

Tottenham et l’Inter entrent dans la danse

Selon Ekrem Konur, dont des médias italiens et européens, Evan Ndicka est désormais suivi par Tottenham, l’Inter Milan et l’Olympique de Marseille.

Le défenseur central, titulaire régulier à la Roma, sort d’une saison pleine en Serie A avec 42 matchs disputés et une influence défensive importante, tout en marquant 5 buts au total.

Son profil de gaucher, sa régularité et sa capacité à jouer dans une défense à trois comme à quatre en font un joueur particulièrement recherché sur le marché.

Greenwood comme levier ?

Sous contrat avec l’AS Roma, Ndicka ne semble pas officiellement poussé vers la sortie. Cependant, la situation économique du club, combinée aux ambitions de réorganisation de l’effectif, pourrait ouvrir la porte à une vente en cas d’offre importante.

Les estimations évoquent une valeur autour de 35 à 45 millions d’euros, un montant qui pourrait intéresser la direction romaine dans une logique d’équilibre financier. Un montant qui semble tout de même bien trop lourd à assumer pour des finances marseillais vraiment pas au top de leur forme. Mais il ne faut pas oublier que la Roma espère attirer Mason Greenwood, et en ce sens, les négociations concernant Ndicka pourraient être facilitées.

L’argument clé : la Ligue des champions

Si plusieurs clubs sont sur le dossier, la Roma dispose d’un atout majeur : la Ligue des champions.

Le défenseur ivoirien, champion d’Afrique avec la Côte d’Ivoire, pourrait être sensible à la stabilité sportive et au projet européen du club italien. Cet élément pourrait peser lourd face à l’intérêt de clubs comme Marseille, qui ne disputera « que » la Ligue Europa..