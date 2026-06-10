Pronostic Mexique – Afrique du Sud : qui va remporter le match d’ouverture du Mondial 2026 ?

Voici l’analyse complète du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 entre le Mexique et l’Afrique du Sud, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

C’est l’heure du grand lancement de la Coupe du monde 2026 ! Le match d’ouverture opposera ce jeudi (21h) le Mexique à l’Afrique du Sud à Mexico City. Qualifiés d’office en tant que pays coorganisateur du tournoi, les Mexicains auront à cœur de bien débuter devant leur public. En face, les Bafana Bafana ont décroché leur billet pour le Mondial en terminant en tête de leur groupe de la zone Afrique, devant le Nigéria, et espèrent créer la surprise dès leur entrée en lice.

Coupe du monde 2026 – Mexique vs Afrique du Sud

Jeudi 11 juin 2026 · 21h · Estadio Banorte

Mexique : réussir son entrée devant tout un pays

Pays coorganisateur de cette Coupe du monde 2026, le Mexique attend ce rendez-vous depuis plusieurs années. Porté par son public et habitué aux grandes compétitions internationales, El Tri sait qu’un succès lors du match d’ouverture lui permettrait déjà de prendre une option intéressante sur la qualification.

Les Mexicains possèdent plusieurs atouts avant cette rencontre. L’effectif regorge de joueurs expérimentés habitués aux rendez-vous internationaux, à l’image de Santiago Giménez, Edson Álvarez ou encore César Montes. Surtout, le Mexique pourra compter sur un contexte particulièrement favorable avec un stade acquis à sa cause et une altitude que les visiteurs maîtrisent généralement moins bien.

Si le sélectionneur mexicain devrait privilégier la maîtrise du ballon et une forte intensité dès les premières minutes, son équipe devra néanmoins éviter tout excès de confiance. Les matchs d’ouverture d’une Coupe du monde sont souvent plus fermés et plus tendus que prévu, même pour les favoris.

Afrique du Sud : créer la première surprise du tournoi

L’Afrique du Sud débarque au Mexique avec beaucoup moins de pression sur les épaules. Les Bafana Bafana ont réalisé un parcours solide lors des éliminatoires africaines en terminant devant le Nigéria, preuve de leur progression ces dernières années.

Même si leur effectif paraît moins impressionnant sur le papier, les Sud-Africains disposent d’une équipe disciplinée, bien organisée défensivement et capable de se projeter rapidement vers l’avant. Face à un Mexique qui devrait avoir la possession du ballon, ils pourraient chercher à exploiter les espaces laissés dans le dos de la défense adverse.

Le principal défi sera toutefois mental. Peu d’équipes apprécient devoir disputer un match d’ouverture contre le pays hôte devant plusieurs dizaines de milliers de supporters. Si l’Afrique du Sud parvient à résister lors de la première demi-heure, elle pourrait progressivement faire naître le doute dans les rangs mexicains.

Les confrontations entre les deux nations

Dans toute leur histoire, le Mexique et l’Afrique du Sud ne se sont croisés qu’à trois reprises, en 2000, 2005 et 2010. Les deux sélections se neutralisent pour l’instant avec un bilan parfaitement équilibré lors de ces confrontations.

Sur les 3 confrontations de l’histoire entre les deux nations :

Mexique : 1 victoire

Afrique du Sud : 1 victoire

Match nul : 1

Les compos probables

La compo probable du Mexique : Rangel – Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo – Pineda, Alvarez, Fidalgo – Vega, Jiménez, Quinones.

Absent : Aucun.

La compo probable de l’Afrique du Sud : Williams – Mudau, Sibisi, Ndamane, Modiba – Sithole, Mokoena – Appollis, Zwane, Mofokeng – Foster.

Absent : Aucun.

Les joueurs à suivre

Raúl Jiménez (Mexique) : À 35 ans, l’attaquant de Fulham reste l’un des leaders techniques et émotionnels de la sélection mexicaine. Habitué des grandes compétitions internationales, l’ancien joueur de Wolverhampton devrait être l’une des principales armes offensives d’El Tri pour ce match d’ouverture. Son expérience, son jeu de tête et sa capacité à faire jouer ses partenaires pourraient s’avérer précieux face à une défense sud-africaine qui devrait être fortement sollicitée.

Oswin Appollis (Afrique du Sud) : L’ailier des Bafana Bafana arrive en confiance à cette Coupe du monde. Auteur de deux des trois derniers buts inscrits par l’Afrique du Sud avant le tournoi, il s’est imposé comme l’un des principaux atouts offensifs de sa sélection. Rapide, percutant et capable de faire des différences en un contre un, Appollis sera l’homme à surveiller côté sud-africain, notamment dans les phases de transition où il pourrait profiter des espaces laissés par le Mexique.

Les tendances des cotes : avantage au Mexique

Issue Cote Victoire du Mexique 1,40 Match nul 4,60 Victoire de l’Afrique du Sud 9,00

Les bookmakers voient assez largement le Mexique s’imposer dans cette rencontre inaugurale. L’avantage du terrain, l’expérience internationale et la qualité individuelle de l’effectif mexicain expliquent cet écart. L’Afrique du Sud semble toutefois capable de compliquer la tâche du pays hôte grâce à son organisation collective.

Nos pronostics pour Mexique – Afrique du Sud

Mexique gagne avec un but d’écart : L’émotion du match d’ouverture pourrait empêcher les Mexicains de dérouler, mais leur qualité devrait finir par faire la différence.

Moins de 3,5 buts : Les rencontres inaugurales de Coupe du monde sont souvent prudentes et fermées, avec beaucoup d’enjeu dès les premières minutes.

Score possible

2-1 pour le Mexique : Poussé par son public, le pays hôte devrait réussir son entrée dans la compétition, mais l’Afrique du Sud possède suffisamment d’arguments pour lui poser quelques problèmes. Un succès mexicain sans véritable démonstration paraît être le scénario le plus crédible pour lancer cette Coupe du monde 2026.