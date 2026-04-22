À LA UNE DU 22 AVR 2026
[23:12]Barça : le premier verdict est tombé pour la blessure de Lamine Yamal !
[22:57]Le RC Lens connaît son adversaire en finale de la Coupe de France, c’est une grosse surprise !
[22:25]Barça – Celta Vigo : Lamine Yamal sort sur blessure
[22:08]ASSE : Davitashvili annonce la couleur pour son avenir
[21:48]PSG – FC Nantes : Halilhodzic lâche une phrase choc sur le maintien et réagit à sa suspension
[21:21]OM : énorme coup de gueule d’un Marseillais, il fracasse le vestiaire !
[21:00]PSG – FC Nantes : la réponse cinglante des ultras parisiens à la banderole du parcage nantais
[20:52]PSG – FC Nantes (3-0) : Paris reprend ses distances avec le RC Lens, les notes des deux équipes
[20:37]Discipline : des coups durs pour l’OM et le RC Lens, une bonne nouvelle pour l’ASSE
[20:18]Barça – Celta Vigo : la compo de Flick est tombée !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Barça – Celta Vigo : Lamine Yamal sort sur blessure

Par Fabien Chorlet - 22 Avr 2026, 22:25
💬 Commenter
Lamine Yamal

Lamine Yamal s’est blessé lors du match de Liga entre le FC Barcelone et le Celta Vigo.

Gros coup dur pour le FC Barcelone. Lamine Yamal est sorti sur blessure lors de la première période du match entre le Barça et le Celta Vigo, comptant pour la 33e journée de Liga.

Yamal s’est blessé en marquant un pénalty

Après avoir ouvert le score sur pénalty pour les Blaugrana (40e), la star espagnole s’est blessée au moment de sa frappe, avant de s’effondrer au sol. Incapable de poursuivre, Lamine Yamal a dû céder sa place à Roony Bardghji quelques minutes plus tard (43e) et est rentré directement aux vestiaires.

À noter que Joao Cancelo est également sorti prématurément lors de cette rencontre. Touché à la jambe droite, le latéral a été remplacé par Alejandro Baldé (23e).

FC Barcelone

Actu foot FC Barcelone : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Barcelone : toutes les infos foot