Barça – Celta Vigo : Lamine Yamal sort sur blessure

Lamine Yamal s’est blessé lors du match de Liga entre le FC Barcelone et le Celta Vigo.

Gros coup dur pour le FC Barcelone. Lamine Yamal est sorti sur blessure lors de la première période du match entre le Barça et le Celta Vigo, comptant pour la 33e journée de Liga.

Yamal s’est blessé en marquant un pénalty

Après avoir ouvert le score sur pénalty pour les Blaugrana (40e), la star espagnole s’est blessée au moment de sa frappe, avant de s’effondrer au sol. Incapable de poursuivre, Lamine Yamal a dû céder sa place à Roony Bardghji quelques minutes plus tard (43e) et est rentré directement aux vestiaires.

À noter que Joao Cancelo est également sorti prématurément lors de cette rencontre. Touché à la jambe droite, le latéral a été remplacé par Alejandro Baldé (23e).