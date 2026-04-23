Blessé en tirant et marquant un penalty contre le Celta Vigo (1-0), Lamine Yamal (18 ans) inspire de l’inquiétude au plus haut point le FC Barcelone mais aussi toute l’Espagne avant la Coupe du Monde.

C’est un coup d’arrêt brutal pour le FC Barcelone. Sorti blessé face au Celta Vigo (1-0) après avoir transformé le penalty de la victoire en fin de match, Lamine Yamal suscite désormais une inquiétude majeure en Catalogne, mais aussi dans toute l’Espagne à quelques mois d’échéances importantes.

Yamal est au fond du trou !

Selon les informations issues du vestiaire, le jeune international espagnol aurait immédiatement ressenti que quelque chose de sérieux s’était produit. Très marqué après la rencontre, il aurait exprimé une forte inquiétude sur la gravité de sa blessure, loin de l’idée d’une simple gêne musculaire. Un ressenti partagé par son entourage, également très affecté par la situation.

Dans ce contexte, le docteur Ripoll a livré une analyse très alarmante sur les ondes d’El Larguero : « Il a un indice de récidive de 30 %… S’il est dans le muscle pur, cela peut être plus bénin, mais s’il affecte le tendon… On peut aller à 4-6 semaines. Les sélectionneurs veulent des joueurs sains et rodés… » Le médecin précise que tout dépend de la zone touchée : si la lésion est limitée au muscle, l’évolution peut être relativement bénigne. Mais il met immédiatement en garde sur un scénario plus grave : si le tendon est impliqué, la situation change totalement.

« Un indice de récidive de 30 % »

Dans ce cas, il estime que la durée d’indisponibilité pourrait être beaucoup plus longue et qui ferait manquer plusieurs rendez-vous importants à Yamal, tant en club qu’au niveau international. Le docteur Ripoll insiste également sur un point essentiel dans la gestion des joueurs de haut niveau : les sélectionneurs privilégient des joueurs totalement rétablis et physiquement fiables, surtout à l’approche des grandes compétitions.

Une manière de rappeler que le retour du joueur ne dépendra pas uniquement du temps, mais aussi de sa capacité à retrouver toutes ses sensations sans risque. En attendant les examens complémentaires, l’incertitude reste totale au Barça. Entre une simple lésion musculaire et une atteinte du tendon, l’écart est immense, tout comme les conséquences sportives. Et dans les couloirs du club catalan, l’inquiétude monte clairement d’un cran, bro : le cas Yamal est désormais pris très au sérieux, et le verdict médical sera déterminant pour la suite de sa saison.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League