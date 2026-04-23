Coup de froid au FC Barcelone. Touché après son penalty contre le Celta Vigo (1-0), Lamine Yamal inquiète sérieusement le vestiaire et son entraîneur Hansi Flick, à quelques semaines d’échéances cruciales.

La scène a glacé tout un stade. Unique buteur lors de la courte victoire du FC Barcelone face au Celta Vigo (1-0), Lamine Yamal n’a même pas célébré. Après avoir transformé son penalty, le crack de 18 ans s’est immédiatement écroulé sur la pelouse, les mains sur le visage, visiblement touché. Une image forte, lourde de sens.

L’inquiétude est totale pour Yamal

Très vite, ses coéquipiers se sont précipités autour de lui. Mais le doute n’a pas duré longtemps. En grimaçant, Yamal a quitté le terrain, incapable de poursuivre, direction les vestiaires. Le diagnostic initial fait déjà trembler Barcelone : une douleur à l’ischio de la cuisse gauche.

Dans l’attente des examens médicaux, les premières tendances venues d’Espagne ne sont pas rassurantes. Certains évoquent déjà une possible déchirure musculaire. Si cela se confirme, l’absence pourrait s’étendre entre deux et trois semaines minimum. Un coup dur majeur pour le Barça… et un calendrier qui ne pardonne pas. Le Clasico face au Real Madrid, prévu le 10 mai, semble déjà sérieusement compromis. Pire encore, certains médias n’excluent pas une fin de saison prématurée pour le prodige espagnol.

Le vestiaire du FC Barcelone accuse le coup

« J’espère que la convalescence de Lamine sera aussi courte que possible, quelques semaines seulement. Je lui souhaite bonne chance et je veux le rassurer en lui disant qu’il est jeune et qu’il se rétablira sans aucun doute très bien », a confié Pedri à la sortie du terrain, tentant de positiver malgré la tension évidente. Mais en interne, la peur est bien réelle. Selon le journaliste José Alvarez, Yamal lui-même a immédiatement compris que la situation pouvait être sérieuse : « Lamine a eu la sensation que quelque chose s’est cassé et le vestiaire l’a vu très affecté. »

Face à la presse, Hansi Flick n’a pas cherché à minimiser : « On doit attendre les examens de ce jeudi mais Lamine ne serait pas sorti pour rien, il a senti quelque chose. » Des mots simples, mais lourds de conséquences. Au-delà du FC Barcelone, c’est toute l’Espagne qui retient désormais son souffle. À environ 50 jours de la Coupe du monde, une blessure sérieuse de Yamal serait un coup dur pour la Roja, tant son importance a explosé ces derniers mois. Le verdict médical est désormais attendu avec impatience. Mais une chose est sûre, bro : à Barcelone, la peur d’un scénario noir est bien réelle.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League