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FRANCE

FC Barcelone Mercato : Laporta fait une folie à 100 M€ pour Yamal, le PSG enrage ! 

Par Bastien Aubert - 22 Avr 2026, 10:20
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Yamal et Mendes
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le FC Barcelone prépare un coup majeur sur le marché des transferts pour éloigner Lamine Yamal d’un départ au PSG. 

Le FC Barcelone veut frapper un très grand coup. Dans l’optique de préparer l’après-Lewandowski, le FC Barcelone aurait identifié une cible prioritaire : Victor Osimhen. Selon plusieurs sources concordantes, dont Pulse Sports Nigeria, le club catalan serait prêt à dégainer une offre avoisinant les 100 millions d’euros pour convaincre l’attaquant nigérian. Un investissement colossal, qui témoigne de la volonté du Barça de reconstruire un cycle offensif autour d’un profil puissant et décisif.

Un successeur déjà identifié

À 37 ans, Robert Lewandowski se rapproche logiquement de la fin de son cycle au plus haut niveau. En interne, les dirigeants catalans anticipent déjà cette transition et voient en Osimhen un profil idéal.

Puissance, profondeur, efficacité devant le but : l’attaquant actuellement prêté à Galatasaray coche toutes les cases du futur leader offensif recherché par le Barça. L’objectif est clair : ne pas subir la transition, mais la préparer en amont. Et en interne, le projet semble déjà faire consensus.

Lamine Yamal valide le projet

Un élément symbolique renforce encore ce dossier : le soutien de Lamine Yamal. Le jeune prodige du Barça verrait d’un très bon œil l’arrivée d’Osimhen, preuve que le profil de l’attaquant séduit déjà les talents de demain. Une validation importante, dans un club où la dynamique sportive repose de plus en plus sur la nouvelle génération.

Le message est clair : le Barça ne recrute pas seulement un buteur, mais une pièce centrale pour son futur projet offensif. En creux, il s’agit aussi d’une stratégie pour éloigner l’ombre pesante du PSG. Malgré l’ambition, l’opération s’annonce extrêmement complexe.

Un dossier loin d’être simple

Osimhen, toujours sous contrat avec Naples et prêté à Galatasaray, est l’un des attaquants les plus courtisés d’Europe. Son club espérerait même une indemnité supérieure, autour de 130 millions d’euros. 

Un écart important avec l’offre envisagée par le Barça, qui pourrait obliger les dirigeants catalans à revoir leur stratégie ou à entrer dans une surenchère. Une chose est sûre : le nom d’Osimhen va animer le mercato… et le Barça est déjà au cœur du dossier.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

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