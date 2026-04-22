Contre toute attente, Luis Enrique aurait choisir de faire confiance à Lucas Chevalier dans le onze du PSG contre le FC Nantes (19h).

Luis Enrique n’a pas fini de surprendre. Alors que tout laissait penser que Matvey Safonov enchaînerait dans les cages du PSG, le coach espagnol aurait finalement décidé de relancer Lucas Chevalier pour le match en retard contre le FC Nantes (19h). Une décision inattendue, révélée par L’Équipe, qui illustre une nouvelle fois la gestion très particulière du technicien parisien. Arrivé en provenance du LOSC avec l’étiquette d’un gardien d’avenir, Chevalier n’a pas encore eu l’occasion de s’installer durablement comme numéro un. Cette titularisation pourrait donc marquer un tournant… ou plus sûrement s’inscrire dans une logique de rotation.

Un PSG remanié mais ambitieux

Au-delà du poste de gardien, Luis Enrique devrait aligner une équipe compétitive, malgré quelques ajustements. En défense, Marquinhos est annoncé titulaire et devrait apporter son expérience, tandis que Lucas Hernandez occupera le flanc gauche. Au milieu de terrain, le trio Kang-In Lee – João Neves – Sonny Mayulu devrait être reconduit, avec une volonté claire de conserver maîtrise technique et intensité. Devant, aucune surprise à attendre. Le trio Barcola – Dembélé – Kvaratskhelia sera chargé d’animer l’attaque parisienne. Un secteur offensif explosif, capable de faire basculer n’importe quelle rencontre.

Un message envoyé par Luis Enrique

Ce choix en faveur de Chevalier n’est sans doute pas anodin. En installant une concurrence réelle à tous les postes, Luis Enrique continue de marteler son idée forte : aucun statut n’est figé. Même les recrues récentes ou les joueurs en forme ne sont pas à l’abri d’une rotation. Pour Safonov, ce passage sur le banc pourrait être une simple pause dans une saison longue et exigeante. Pour Chevalier, c’est une opportunité en or de marquer des points et de s’imposer enfin dans la hiérarchie du PSG.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League