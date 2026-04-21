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FRANCE

PSG : Luis Enrique a tranché, le FC Nantes et le RC Lens grimacent !

Par Raphaël Nouet - 21 Avr 2026, 18:26
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L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, donnant des indications contre Lyon.

Pour le match en retard de la 26e journée de Ligue 1 face au FC Nantes, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, va aligner sa meilleure équipe possible. Pas une bonne nouvelle pour le RC Lens

En conférence de presse, ce mardi, Luis Enrique a eu le toupet de se plaindre du calendrier, qui verra le PSG jouer huit matches en vingt-quatre jours, soit un rythme d’une rencontre tous les trois jours. C’est déplacé car, il y a deux mois, il disait être content de jouer les play-offs de la Champions League car le calendrier était dégagé après l’élimination de la Coupe de France. Et aussi parce que la LFP a reporté deux de ses matches de L1 pour qu’il puisse préparer au mieux ses 8es et quarts de C1. Si c’était pour se plaindre ensuite d’un embouteillage, il ne fallait pas accepter…

L’équipe type du moment alignée face à Nantes

Cette semaine, le PSG joue deux matches, contre Nantes mercredi et à Angers samedi. Selon Le Parisien, Luis Enrique va aligner sa meilleure équipe demain soir face aux Canaris, à une semaine de la demi-finale aller de Champions League contre le Bayern Munich. Et sans doute procéder à une rotation à Angers. Sachant que Mendes et Vitinha sont blessés, le onze du PSG devrait être le suivant : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez – Lee, Zaïre-Emery, Neves – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.

Ce n’est évidemment pas une bonne nouvelle pour le FC Nantes, qui va devoir se coltiner la meilleure équipe possible du PSG, mais également pour le RC Lens, qui est revenu à un point du leader le week-end dernier et qui pourrait se retrouver à quatre longueurs demain sur les coups de 21h…

Le calendrier de fin de saison du PSG

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)
26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)
28/04 : PSG-Bayern Munich (demi-finale aller de la Champions League)
03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)
05/05 : Bayern Munich-PSG (demi-finale retour de la Champions League)
09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)
13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)
30/05 : Finale de la Champions League

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