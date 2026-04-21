Formé au PSG, Yoram Zague est au cœur d’une affaire judiciaire sérieuse au Danemark. Le jeune défenseur de 19 ans risque une peine de prison après des faits de conduite dangereuse remontant à son prêt au FC Copenhague.

La trajectoire prometteuse prend un virage brutal. Ancien joueur du PSG, Yoram Zague traverse aujourd’hui une zone de turbulences extra-sportives qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur sa carrière. Ce lundi, le défenseur français de 19 ans est passé devant le Tribunal de Frederiksberg, au Danemark, dans une affaire de conduite dangereuse. Les faits remontent à décembre 2025, alors qu’il évoluait en prêt au FC Copenhague.

Des faits graves sur une route très fréquentée

Selon les éléments rapportés, Zague avait été contrôlé à 104 km/h dans une zone limitée à 50 km/h sur le pont de Sjællandsbroen, à Copenhague. Un excès de vitesse important, dans un secteur particulièrement surveillé. Lors de l’audience, le joueur a reconnu les faits et confirmé sa culpabilité devant la justice danoise, un élément qui pèse lourd dans la procédure en cours.

D’après les informations de la presse danoise, notamment Copenhagen Sundays, la justice devrait prononcer une peine d’environ 20 jours de prison ferme. À cela s’ajouteraient le retrait définitif de son permis de conduire et une interdiction conditionnelle d’entrée sur le territoire danois. Une sanction particulièrement lourde pour un joueur de seulement 19 ans, encore considéré il y a peu comme un espoir issu de la formation parisienne.

Une carrière sportive mise en pause judiciaire

Actuellement prêté à la KAS Eupen, Yoram Zague se retrouve désormais dans une situation totalement imprévue. L’éventuelle incarcération au Danemark, si elle est confirmée dans les prochains jours, pourrait freiner brutalement sa progression sportive. Pour un jeune joueur en phase de développement, cette affaire dépasse largement le cadre disciplinaire classique. Elle pose aussi la question de sa capacité à rebondir après un épisode aussi marquant.

Du côté du PSG, club formateur du joueur, la situation est suivie avec attention. Même si Zague n’évolue plus dans l’effectif parisien, son cas reste associé à la formation du club de la capitale. Dans ce type de dossier, les conséquences peuvent être multiples : image du joueur, avenir contractuel, et trajectoire sportive globalement impactée.

Un avenir totalement incertain pour Zague

À seulement 19 ans, Yoram Zague se retrouve face à une épreuve qui dépasse largement le terrain. Entre procédure judiciaire, possible détention et carrière à relancer, l’incertitude est totale.

Ce qui devait être une étape de progression en prêt au Danemark pourrait finalement devenir un tournant majeur, voire un coup d’arrêt dans une trajectoire encore en construction. Dans l’attente du verdict final, le dossier reste ouvert… mais les perspectives, elles, se sont nettement assombries.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League