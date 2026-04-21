Sorti blessé face à Lyon, Vitinha ne souffrirait finalement que d’une inflammation sans gravité. De quoi redonner le sourire au PSG et à son coach Luis Enrique à l’approche des prochaines échéances.

Le PSG respire déjà mieux. Touché lors de la défaite face à l’OL (1-2), Vitinha avait quitté ses partenaires prématurément, laissant planer une inquiétude légitime à quelques jours d’un rendez-vous crucial. Mais les premières nouvelles se veulent finalement rassurantes.

Dans un premier temps, le PSG a communiqué sur une « inflammation du talon droit », précisant que le joueur resterait en soins quelques jours. Un point médical volontairement vague, laissant place à plusieurs interprétations.

Une blessure moins inquiétante que prévu

Mais c’est surtout l’intervention de Olivier Tallaron qui permet d’y voir beaucoup plus clair. Le journaliste de Canal+ a en effet précisé : « Le joueur souffre en fait d’une inflammation de la plante du pied. Pendant quelques jours, il ne forcera pas et restera sous anti-inflammatoires. Pour l’instant, le PSG est plutôt optimiste pour le Bayern. »

Une déclaration essentielle, qui change totalement la perception de la blessure. Là où certains pouvaient craindre une absence prolongée, la tendance est désormais à l’apaisement.

Le Bayern déjà dans toutes les têtes

Car l’échéance principale est bien connue : la demi-finale aller face au Bayern Munich, prévue le 28 avril. Et là encore, les signaux sont au vert. Selon les dernières tendances, en interne comme dans l’entourage du joueur, la présence de Vitinha ne semble pas remise en cause.

Une source glisse même : « S’il y avait eu une finale cette semaine, peut-être aurait-il pu jouer ». Un indice qui en dit long sur la gravité relative de la blessure et même la possibilité du joueur de 26 ans de pouvoir être aligné contre le FC Nantes si le besoin s’en faisait sentir.

Luis Enrique peut souffler

Pour Luis Enrique, la nouvelle est de taille. Pièce essentielle de son système, Vitinha incarne l’équilibre du milieu parisien. Sa capacité à dicter le tempo et à sécuriser la possession sera précieuse face à l’armada bavaroise.

Dans un calendrier aussi dense, éviter une blessure sérieuse relève presque du luxe. Et à quelques jours d’un choc européen décisif, le PSG vient peut-être de recevoir la meilleure nouvelle possible.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)