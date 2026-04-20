Dans le viseur du PSG, qui s’est déjà entretenu avec ses représentants, l’ailier ivoirien Yan Diomandé (19 ans), pour qui le RB Leipzig réclame 100 M€, est tout proche de s’engager avec Liverpool.

C’est une certitude, le Paris Saint-Germain va frapper fort cet été pour renforcer son effectif. Les deux Luis, Enrique et Campos, ont constaté que leur choix de miser sur la continuité, lors de la dernière intersaison, n’avait pas été judicieux. Car les blessures se sont accumulées à l’automne et le groupe n’était pas assez large à ce moment-là pour ne pas que ça se ressente au niveau des résultats. Plusieurs joueurs très prometteurs vont débarquer dans la capitale cet été, Yan Diomandé étant suivi par Campos depuis de longs mois.

Liverpool en pole, le PSG n’a pas encore abandonné

Mais, selon le journaliste allemand Florian Plettenberg, l’ailier ivoirien du RB Leipzig serait tout proche de s’engager avec Liverpool ! « Yan Diomandé est désormais la cible principale de Liverpool pour remplacer Mo Salah, ce transfert ayant été approuvé par tous les décideurs du LFC, écrit-il sur X. Des discussions concrètes sont en cours avec ses nouveaux représentants chez Roc Nation Sports, bien qu’aucun accord n’ait encore été conclu et que les clubs n’aient pas entamé de négociations. RB Leipzig souhaite ajuster son salaire et prolonger son contrat. Le PSG, dirigé par Luis Campos, est également dans la course et a déjà tenu une réunion avec ses agents. »

Tout espoir n’est pas perdu pour le PSG, même si les Reds ont une longueur d’avance. Le RB Leipzig réclame 100 M€ pour lâcher son talentueux ailier gauche, auteur de 13 buts et 8 passes décisives en 32 matches toutes compétitions confondues cette saison.