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FRANCE

PSG : 3 stats effrayantes du Bayern en Champions League

Par Raphaël Nouet - 20 Avr 2026, 16:01
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Michael Olise débordant Fabian Ruiz lors du match PSG-Bayern Munich cette saison.

Adversaire du PSG en demi-finales de la Champions League, le Bayern Munich possède des individualités de très haut niveau, preuve en est avec trois statistiques dominées par un Bavarois lors des quarts.

Le Paris Saint-Germain le sait : son principal obstacle vers un deuxième sacre en Champions League est le Bayern Munich. Et ça tombe bien, c’est son adversaire en demi-finales. Arsenal et l’Atlético Madrid semblent un cran en dessous. Celui qui sortira vainqueur de ce choc, qui s’était déjà joué à l’automne lors de la phase de poules (le Bayern s’était imposé 2-1 au Parc), aura de grandes chances de soulever la Coupe aux grandes oreilles le 30 mai à la Puskas Arena de Budapest.

Olise, Pavlovic et Kimmich à surveiller

Luis Enrique doit déjà tout savoir de son futur adversaire mais le compte X de la Champions League lui a apporté trois statistiques comme autant de pistes à suivre concernant le marquage de ses joueurs. Sur six catégories étudiées lors des quarts de finale de la C1, les joueurs du Bayern sont leaders dans trois : au niveau des passes ou des centres dans la surface de réparation, c’est Michael Olise qui est en tête avec 7 offrandes face au Real Madrid, aller et retour compris. Au niveau des passes dans le dernier tiers du terrain, c’est Aleksandar Pavlovic qui est devant avec 21 opportunités. Enfin, pour ce qui est des passes réussies, Joshua Kimmich est devant avec 110 sur 124. Trois joueurs à surveiller pour le PSG, sans oublier Harry Kane, Luis Diaz et tous les autres !

Pour le PSG, la mission s’annonce titanesque, surtout si Vitinha venait à manquer. Sorti sur blessure hier, le métronome portugais pourrait manquer le match aller, la semaine prochaine. Ce serait une perte considérable pour le club de la capitale, surtout au vu du potentiel offensif du Bayern Munich.

Le calendrier de fin de saison du PSG

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)
26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)
13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)
30/05 : Finale de la Champions League

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