PSG : Coup dur pour Vitinha, le RC Lens et le Bayern jubilent !

Coup de froid sur le Paris Saint-Germain. Sorti sur blessure face à l’Olympique Lyonnais, Vitinha suscite une vive inquiétude à l’approche d’un calendrier brûlant. Touché à la cheville après un contact avec Endrick, le milieu portugais a quitté ses partenaires avant la pause, laissant planer le doute sur sa disponibilité.

Luis Enrique inquiet, Paris dans l’attente

Après la rencontre, Luis Enrique n’a pas cherché à rassurer :

Un discours prudent, mais révélateur d’une vraie inquiétude. Car aujourd’hui, Vitinha est bien plus qu’un simple titulaire : il est devenu un élément central du jeu parisien, souvent considéré comme l’un des meilleurs à son poste.

Une absence qui pourrait tout changer

À quelques jours d’une demi-finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, la possible absence du Portugais ferait tache. Son influence dans l’entrejeu est cruciale, notamment dans les grands rendez-vous européens.

Mais l’impact pourrait aussi se faire sentir en championnat. Leader avec une courte avance, le PSG reste sous la pression du RC Lens, toujours en embuscade dans la course au titre. Une indisponibilité de Vitinha pourrait redistribuer les cartes dans ce sprint final.

Verdict imminent

Selon France Info, le joueur doit passer une IRM dans la journée pour déterminer la gravité de la blessure. En attendant, le doute plane.

Difficile d’imaginer Vitinha aligné face à FC Nantes dans l’immédiat, et encore moins prendre des risques avant des échéances majeures. Le déplacement à Angers, puis surtout le choc européen face au Bayern, dépendront largement des résultats médicaux.

Paris suspendu à une cheville

À Paris, l’équation est simple : sans Vitinha, tout devient plus compliqué. Que ce soit en Ligue 1 ou sur la scène européenne, son absence pourrait peser lourd.

Et pendant ce temps, Lens comme le Bayern observent la situation avec attention… voire avec un certain optimisme.