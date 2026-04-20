À LA UNE DU 20 AVR 2026
[12:00]PSG : coup de tonnerre pour l’avenir de Barcola, le Barça en pôle position !
[11:40]OM : Kombouaré et le Paris FC prêts à relancer un flop marseillais ?
[11:20]ASSE : Coup dur pour Troyes pour le recrutement d’un ancien vert !
[11:00]OM, PSG, RC Lens, OL, Stade Rennais, FC Nantes : l’IA revoit son classement de Ligue 1, l’OM et l’OL hors du podium !
[10:40]OL – Real Madrid : L’avenir d’Endrick totalement relancé !
[10:20]FC Nantes : Waldemar Kita sur le banc ? Les supporters ironisent sur la situation
[10:00]PSG : Coup dur pour Vitinha, le RC Lens et le Bayern jubilent !
[09:40]ASSE : Bastia le tombeur de Saint-Étienne veut sauver les verts !
[09:20]OM : Comme au Stade Rennais, les joueurs de l’OM n’en peuvent plus d’Habib Beye !
[09:00]FC Nantes : Franck Kita sous pression, son prochain coach fait déjà polémique
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : Coup dur pour Vitinha, le RC Lens et le Bayern jubilent !

Par Louis Chrestian - 20 Avr 2026, 10:00
💬 Commenter

Coup de froid sur le Paris Saint-Germain. Sorti sur blessure face à l’Olympique Lyonnais, Vitinha suscite une vive inquiétude à l’approche d’un calendrier brûlant. Touché à la cheville après un contact avec Endrick, le milieu portugais a quitté ses partenaires avant la pause, laissant planer le doute sur sa disponibilité.

Luis Enrique inquiet, Paris dans l’attente

Après la rencontre, Luis Enrique n’a pas cherché à rassurer :

« Rien de positif, quand tu changes un joueur sur une action un peu dangereuse, il faut attendre les tests et on va voir »

Un discours prudent, mais révélateur d’une vraie inquiétude. Car aujourd’hui, Vitinha est bien plus qu’un simple titulaire : il est devenu un élément central du jeu parisien, souvent considéré comme l’un des meilleurs à son poste.

Une absence qui pourrait tout changer

À quelques jours d’une demi-finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, la possible absence du Portugais ferait tache. Son influence dans l’entrejeu est cruciale, notamment dans les grands rendez-vous européens.

Mais l’impact pourrait aussi se faire sentir en championnat. Leader avec une courte avance, le PSG reste sous la pression du RC Lens, toujours en embuscade dans la course au titre. Une indisponibilité de Vitinha pourrait redistribuer les cartes dans ce sprint final.

Verdict imminent

Selon France Info, le joueur doit passer une IRM dans la journée pour déterminer la gravité de la blessure. En attendant, le doute plane.

Difficile d’imaginer Vitinha aligné face à FC Nantes dans l’immédiat, et encore moins prendre des risques avant des échéances majeures. Le déplacement à Angers, puis surtout le choc européen face au Bayern, dépendront largement des résultats médicaux.

Paris suspendu à une cheville

À Paris, l’équation est simple : sans Vitinha, tout devient plus compliqué. Que ce soit en Ligue 1 ou sur la scène européenne, son absence pourrait peser lourd.

Et pendant ce temps, Lens comme le Bayern observent la situation avec attention… voire avec un certain optimisme.

PSGLigue des championsRC Lens

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Ligue des champions, PSG, RC Lens