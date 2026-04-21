En conférence de presse, l’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a dit que son ambition ultime avec les Blaugranas était de remporter la Champions League, détenue par le PSG.

Demain, à domicile face au Celta Vigo dans le cadre de la 33e journée de Liga, le FC Barcelone tentera de faire un pas supplémentaire vers un deuxième titre consécutif de champion d’Espagne. Depuis l’arrivée d’Hansi Flick, les Blaugranas en sont à quatre trophées nationaux remportés sur cinq (Liga 2025, Coupe du Roi 2025, Supercoupe d’Espagne 2025 et 2026). La Liga pourrait être le cinquième. En Espagne, seul l’Atlético résiste au rouleau compresseur catalan. Mais en Champions League, en revanche…

« Nous avons une équipe fantastique pour les prochaines années »

Deux années de suite, le Barça a connu des éliminations douloureuses (face à l’Inter en demies en 2025, contre l’Atlético en quarts cette saison). Hansi Flick en a tiré deux enseignements. Le premier, c’est qu’il faut avoir un effectif au complet à cette période de l’année : « Ce n’est pas une excuse, mais dans ces moments-là, c’est très important d’avoir tous les joueurs disponibles. Contre l’Atlético, il nous manquait Frenkie (de Jong) et Raphinha. L’an dernier, nous avions Inigo (Martinez), qui était un grand leader. Nous avons besoin de ce genre de joueurs capables d’avoir du leadership sur le terrain et de montrer le chemin ».

Le second enseignement, c’est que l’effectif doit être renforcé : « Je crois que nous pouvons le faire, nous avons une équipe fantastique pour les prochaines années, et on doit maintenant prendre des bonnes décisions, notamment sur le marché des transferts ». En tout cas, Hansi Flick rêve de voir le FC Barcelone détrôner le PSG en Champions League et il se donne encore quelques années pour ça puisqu’il a annoncé qu’il voulait être l’entraîneur qui jouerait dans un Camp Nou terminé, ce qui n’arrivera que dans plus d’un an…