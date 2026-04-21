À LA UNE DU 21 AVR 2026
[17:54]ASSE : un ancien chouchou du Chaudron dans la panade financièrement
[17:35]FC Barcelone : Flick sait comment détrôner le PSG
[17:14]RC Lens : après le report face au PSG, nouveau coup dur dans la course au titre
[16:49]OM : un cauchemar estampillé PSG pour arbitrer le match face à Nice
[16:18]OL : bonne nouvelle pour Fofana, les Gones bientôt liés à la Juventus ?
[15:57]FC Nantes : Halilhodzic est fixé pour sa suspension, Tabibou aussi !
[15:30]RC Lens : les supporters ont fait leur choix entre la Ligue 1 et la Coupe de France 
[15:00]PSG Mercato : Alvarez a enfin tranché entre Paris et le FC Barcelone 
[14:40]OM : 3 joueurs dans le collimateur, un joueur sorti au placard par Beye face à Nice ?
[14:20]ASSE : après Jaber, coup dur pour Moueffek ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone : Flick sait comment détrôner le PSG

Par Raphaël Nouet - 21 Avr 2026, 17:35
💬 Commenter
Hansi Flick sur le banc avec le choc entre l'Atlético et son Barça en Champions League.

En conférence de presse, l’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a dit que son ambition ultime avec les Blaugranas était de remporter la Champions League, détenue par le PSG.

Demain, à domicile face au Celta Vigo dans le cadre de la 33e journée de Liga, le FC Barcelone tentera de faire un pas supplémentaire vers un deuxième titre consécutif de champion d’Espagne. Depuis l’arrivée d’Hansi Flick, les Blaugranas en sont à quatre trophées nationaux remportés sur cinq (Liga 2025, Coupe du Roi 2025, Supercoupe d’Espagne 2025 et 2026). La Liga pourrait être le cinquième. En Espagne, seul l’Atlético résiste au rouleau compresseur catalan. Mais en Champions League, en revanche…

« Nous avons une équipe fantastique pour les prochaines années »

Deux années de suite, le Barça a connu des éliminations douloureuses (face à l’Inter en demies en 2025, contre l’Atlético en quarts cette saison). Hansi Flick en a tiré deux enseignements. Le premier, c’est qu’il faut avoir un effectif au complet à cette période de l’année : « Ce n’est pas une excuse, mais dans ces moments-là, c’est très important d’avoir tous les joueurs disponibles. Contre l’Atlético, il nous manquait Frenkie (de Jong) et Raphinha. L’an dernier, nous avions Inigo (Martinez), qui était un grand leader. Nous avons besoin de ce genre de joueurs capables d’avoir du leadership sur le terrain et de montrer le chemin ».

Le second enseignement, c’est que l’effectif doit être renforcé : « Je crois que nous pouvons le faire, nous avons une équipe fantastique pour les prochaines années, et on doit maintenant prendre des bonnes décisions, notamment sur le marché des transferts ». En tout cas, Hansi Flick rêve de voir le FC Barcelone détrôner le PSG en Champions League et il se donne encore quelques années pour ça puisqu’il a annoncé qu’il voulait être l’entraîneur qui jouerait dans un Camp Nou terminé, ce qui n’arrivera que dans plus d’un an…

FC BarceloneLigue des championsPSG

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, Ligue des champions, PSG