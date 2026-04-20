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FRANCE

Le FC Barcelone exclu d’une compétition, champ libre pour le Real Madrid et Mbappé !

Par Raphaël Nouet - 20 Avr 2026, 16:57
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Les joueurs du FC Barcelone célébrant la victoire en Supercoupe d'Espagne sous les yeux de Vinicius Jr.

Après l’énième bronca contre l’hymne espagnol survenue samedi avant la finale de la Coupe du Roi, la presse madrilène milite pour une exclusion d’un an des coupables. Ce qui concernerait le FC Barcelone et avantagerait le Real Madrid…

Ce lundi, Marca publie un édito au vitriol pour s’en prendre aux supporters de football sifflant l’hymne espagnol. Cela s’est produit samedi, avant la finale de la Coupe du Roi entre l’Atlético Madrid et la Real Sociedad (2-2, 3 t.a.b. à 4). Comme à chaque fois que les Basques ou le FC Barcelone se retrouvent à ce niveau de la compétition, leurs fans se distinguent par des sifflets à l’encontre de hymne. Une façon de rappeler leur volonté d’indépendance. Mais cette fois, c’en est trop pour le média madrilène, qui réclame plus de respect pour l’Espagne.

Le Barça et l’Athletic, principaux concernés et meilleurs clubs en Coupe du Roi !

Marca a donc une idée qui calmerait tout le monde : exclure pour une saison le club dont les supporters se rendraient coupables d’un tel comportement à l’avenir. Quand on sait que le FC Barcelone (32 fois vainqueur de la Coupe) et l’Athletic Bilbao (24) se sont partagés près de la moitié des trophées, on se dit que ça laisserait le champ libre au Real Madrid et à l’Atlético. Les Merengue sont 3es au niveau du palmarès de l’épreuve avec 20 Coupes du Roi (la dernière en 2023). Les Colchoneros sont juste derrière avec 10 (2013). Une idée aussi extrême qu’une exclusion n’est pas à exclure car la Fédération, qui organise la Coupe du Roi, est également très remontée contre l’attitude des supporters basques et catalans.

Mais pour qu’une situation aussi extrême se produise, il faudrait que la Fédération adopte cette mesure via un vote, puis que le FC Barcelone, l’Athletic ou la Sociedad se qualifient à nouveau pour la finale et qu’il y ait un dérapage. Ca ne risque pas de se produire avant, au moins, 2028. D’ici là, le Real Madrid et Kylian Mbappé devront donc continuer de batailler pour espérer décrocher une compétition qui les a beaucoup frustrés ces deux dernières années (défaite face au Barça… avec bronca de ses supporters en 2025, élimination à Albacete en 2026).

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)
25/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)
03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)
10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)
13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)
17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)
24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

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