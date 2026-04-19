La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le FC Barcelone serait sur le point de frapper un joli coup sur le marché des transferts avec la signature attendue d’un buteur qui affole l’Europe.

Le FC Barcelone continue d’avancer ses pions sur le marché des jeunes talents. Fidèle à sa stratégie de recrutement tournée vers l’avenir, le club catalan serait sur le point de finaliser l’arrivée d’un profil très prometteur. Selon Africafoot, Seydou Dembélé est attendu en Espagne dans les prochains jours pour signer son contrat avec le Barça. Sans doute dans le courant de la semaine prochaine.

Un dossier longtemps convoité au Barça

Longtemps annoncé proche de Chelsea, le jeune attaquant malien aurait finalement choisi le FC Barcelone pour poursuivre sa progression. Plusieurs clubs européens suivaient pourtant de très près son évolution, notamment le Red Bull Salzbourg ou encore Fenerbahçe. Les Anglais étaient même prêts à investir environ 1,5 million d’euros pour s’attacher ses services. Mais le FC Barcelone aurait su convaincre le joueur et son entourage au moment décisif.

Révélé lors des compétitions internationales U17, Seydou Dembélé s’est rapidement imposé comme l’un des talents offensifs les plus prometteurs de sa génération. Il a notamment terminé meilleur buteur de la Coupe du monde U17 au Qatar, avec des statistiques remarquées : 2 buts et 4 passes décisives en 5 matchs. Sous les couleurs du Mali, il a également confirmé lors de la CAN U17 au Maroc, avec 2 buts et 1 passe décisive en 6 rencontres, contribuant à un parcours jusqu’en finale. Un parcours qui confirme son statut de joueur décisif chez les jeunes.

Le FC Barcelone poursuit sa stratégie de détection

Ce recrutement s’inscrit dans une logique bien connue du FC Barcelone : miser sur les jeunes talents à fort potentiel avant qu’ils n’explosent sur la scène européenne. Le club catalan continue ainsi de renforcer son vivier de joueurs prometteurs, en parallèle de son projet sportif plus global. Après certaines pépites déjà intégrées dans le système, l’arrivée de Seydou Dembélé viendrait confirmer cette politique de projection sur l’avenir.

S’il venait à se concrétiser, ce transfert représenterait une nouvelle étape importante dans la carrière du jeune attaquant malien. Mais comme souvent avec les jeunes talents, le défi sera désormais de confirmer au plus haut niveau et de transformer le potentiel en performances régulières. Le FC Barcelone, lui, continue de construire son avenir.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

?/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League