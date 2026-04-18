Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Marcus Rashford sur le départ, le FC Barcelone a ciblé un ailier prometteur en vue du prochain mercato estival.

Le FC Barcelone continue de préparer activement son futur mercato. Dans sa quête de jeunes talents à fort potentiel, Deco aurait coché le nom de Jesse Bisiwu. Un profil prometteur qui correspond parfaitement à la nouvelle ligne sportive des Blaugranas.

Bisiwu, la nouvelle cible du Barça

Selon les informations de la presse espagnole, le FC Barcelone aurait identifié un nouveau talent offensif : Jesse Bisiwu, jeune ailier belge de 18 ans formé au Club Bruges. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le Club Brugge, le joueur n’aurait pas encore prolongé son engagement, ouvrant ainsi la porte à plusieurs convoitises.

Décrit comme un ailier moderne, Bisiwu se distingue par sa vitesse, sa technique et sa capacité à éliminer en un contre un. Un scout proche du dossier souligne notamment : « Jesse est un jeune ailier prometteur formé au Club Bruges qui acquiert actuellement de l’expérience au Club NXT. Son profil reflète celui d’un ailier moderne, idéal pour le football de possession. Il se distingue par son explosivité, son contrôle et sa confiance en un contre un. » Des qualités qui correspondent parfaitement à la philosophie du jeu barcelonais.

Deco déjà à l’œuvre

Le directeur sportif du FC Barcelone Deco aurait déjà supervisé le joueur à plusieurs reprises, confirmant l’intérêt concret du club catalan pour son profil. Une démarche cohérente avec la stratégie actuelle du Barça, qui mise de plus en plus sur de jeunes talents à fort potentiel de développement.

Dans le même temps, d’autres pistes prestigieuses continuent d’alimenter les rumeurs autour du mercato catalan, comme celles menant à Julián Álvarez ou Alessandro Bastoni. Mais ces dossiers restent complexes et coûteux. Bisiwu apparaît donc comme une option plus accessible, mais surtout tournée vers l’avenir.

Une stratégie assumée au FC Barcelone

Le FC Barcelone cherche clairement à reconstruire une base solide de jeunes joueurs capables d’évoluer dans un projet long terme. Dans ce contexte, des profils comme celui de Bisiwu prennent tout leur sens. À seulement 18 ans, le joueur représente avant tout un investissement sur le futur.

S’il venait à rejoindre la Catalogne, il passerait probablement par une phase d’adaptation progressive avant d’intégrer l’équipe première. Mais pour le Barça, ce type de pari est devenu une priorité dans la construction de son effectif, surtout en cas de retour de Marcus Rashford à Manchester United… la tendance forte du moment.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League