Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le FC Barcelone continue de scruter l’avenir avec attention. Une sortie de Ronald Koeman relance un nom encore peu médiatisé du grand public mais déjà très observé en Europe.

Kees Smit s’impose comme l’un des jeunes milieux les plus prometteurs de sa génération aux Pays-Bas. Sa progression attire déjà les regards de plusieurs clubs majeurs, mais c’est surtout son profil technique et sa maturité dans le jeu qui font parler. Milieu de 20 ans capable de jouer entre les lignes, de gérer le tempo et d’apporter de la projection, Smit se distingue par une palette assez rare pour son âge. Une polyvalence qui alimente naturellement les comparaisons avec les meilleurs éléments du FC Barcelone.

Koeman met le feu aux comparaisons

Ancien entraîneur du club catalan et figure respectée du football néerlandais, Ronald Koeman n’a pas hésité à encenser le jeune talent. Dans une déclaration forte, il a affirmé : « Kees Smit ? C’est un joueur pour le FC Barcelone. Il pourrait être une combinaison de Frenkie et Pedri. Si tu réunis leurs deux qualités, tu es très bon. C’est l’un des meilleurs jeunes joueurs que nous ayons jamais eus. »

Une sortie qui résonne fortement au sein du football européen, tant Koeman est connu pour son œil sur les talents émergents et sa connaissance du jeu de position.

Le Barça déjà concerné par la succession au milieu

Du côté du FC Barcelone, cette déclaration arrive dans un contexte particulier. Le club catalan continue de structurer son entrejeu autour de jeunes talents déjà installés comme Pedri et Frenkie de Jong, deux joueurs devenus essentiels dans le projet sportif. Mais en interne, la réflexion sur la succession et la rotation au milieu est permanente.

Entre contraintes financières et nécessité de maintenir un haut niveau technique, le Barça doit anticiper l’avenir sans perdre son identité de jeu. Dans ce cadre, un profil comme celui de Kees Smit apparaît comme une opportunité stratégique : jeune, malléable tactiquement, et déjà doté d’une compréhension avancée du jeu.

Un dossier déjà suivi de près en Europe

Si le nom de Smit circule encore discrètement dans le grand public, plusieurs clubs européens surveillent déjà sa progression. Son profil correspond parfaitement aux tendances actuelles du marché : joueurs jeunes, techniquement propres, capables d’intégrer rapidement un collectif structuré.

Le fait qu’un entraîneur comme Koeman le cite publiquement ne fait qu’accélérer l’attention autour de lui. Dans ce type de situation, la concurrence peut rapidement s’intensifier, surtout si les performances continuent de progresser.

Un message clair envoyé au FC Barcelone

Au-delà de la simple déclaration, ce type de sortie agit souvent comme un signal dans le monde du mercato. En plaçant Kees Smit dans la sphère du FC Barcelone, Koeman ouvre la porte à une forme de projection naturelle, presque symbolique : celle d’un joueur pensé pour un environnement exigeant mais formateur.

Reste désormais à savoir si le Barça décidera d’en faire une cible concrète à moyen terme ou si le dossier restera dans la catégorie des talents suivis, comme tant d’autres avant lui. Dans tous les cas, le nom de Kees Smit vient d’entrer dans une nouvelle dimension.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League