FC Barcelone : “match volé”, Laporta attaque l’UEFA après l’élimination du Barça !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le FC Barcelone refuse de tourner la page. Quelques jours après son élimination en Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid, le club catalan a décidé de frapper fort en déposant une nouvelle plainte auprès de l’UEFA…

Une décision qui intervient dans un contexte de tension extrême, après un quart de finale marqué par de nombreuses décisions arbitrales controversées. Déjà remonté après le match aller, le Barça a cette fois choisi d’intensifier son action en dénonçant publiquement ce qu’il considère comme une série d’erreurs graves.

Une offensive qui relance un débat brûlant autour de l’arbitrage en Ligue des champions.

Des décisions arbitrales jugées “non conformes”

Dans un communiqué officiel particulièrement incisif, le FC Barcelone pointe du doigt la prestation de Clément Turpin, arbitre de la rencontre.

Le club estime que plusieurs décisions clés n’ont pas respecté les Lois du Jeu :

« Plusieurs décisions arbitrales ont été prises qui n’étaient pas conformes au règlement, avec un manque d’intervention appropriée du VAR sur des incidents manifestement importants. »

Selon les dirigeants catalans, ces erreurs auraient directement influencé le résultat final de la double confrontation face aux Colchoneros.

Parmi les actions les plus contestées :

l’expulsion d’Eric García

un but refusé à Ferran Torres

un penalty non accordé sur Dani Olmo

Des décisions qui continuent de faire débat bien au-delà de l’Espagne.

Une colère partagée par tout le vestiaire

La frustration ne se limite pas aux dirigeants. Sur le terrain, plusieurs joueurs du FC Barcelone ont exprimé leur colère.

C’est notamment le cas de Raphinha, dont la réaction a marqué les esprits :

« C’était un match volé. »

Une déclaration choc qui illustre l’ampleur du malaise au sein du club catalan.

Même Joan Laporta, habituellement mesuré, n’a pas caché son agacement face à une situation qu’il juge injuste.

Une plainte symbolique… mais stratégique

Malgré cette offensive, le FC Barcelone sait pertinemment que cette plainte ne changera rien au résultat sportif. L’Atlético de Madrid reste qualifié pour la suite de la compétition.

Mais l’objectif est ailleurs.

? Le club souhaite provoquer une réaction de l’UEFA et relancer le débat sur l’utilisation du VAR et la cohérence des décisions arbitrales.

Dans son communiqué, le Barça se dit même prêt à :

« collaborer avec l’UEFA pour améliorer le système d’arbitrage et garantir une application plus équitable des règles. »

Une démarche qui vise à peser sur les futures évolutions du football européen.

Une polémique qui dépasse le simple match

Au-delà de cette double confrontation, cette affaire met en lumière un problème plus large : la défiance croissante envers l’arbitrage au plus haut niveau.

Le FC Barcelone n’est pas le premier club à dénoncer des décisions litigieuses, mais la virulence de sa réaction pourrait marquer un tournant.

La pression est désormais sur l’UEFA.

le Barça lance un nouveau bras de fer

Avec cette plainte, le FC Barcelone ouvre clairement un nouveau front contre l’arbitrage européen.

colère des joueurs

prise de position forte du club

volonté de faire évoluer le système

Tous les ingrédients sont réunis pour prolonger la polémique.

Une question reste désormais en suspens :

l’UEFA va-t-elle répondre à la charge du Barça… ou laisser la controverse enfler ?