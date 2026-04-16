La vente de Mbappé fait débat au Real Madrid, l’avenir de Flick au FC Barcelone aussi !

Le Real Madrid et le FC Barcelone ont dit adieu à la Ligue des champions au stade des ¼ de finale, et deux hommes sont ciblés par les médias espagnols : Kylian Mbappé et Hansi Flick. De quoi vraiment remettre en cause leur avenir ? Cela fait débat au sein de notre rédaction…

« Mbappé n’est pas le problème du Real Madrid, et c’est pareil pour Flick au FC Barcelone »

« Il faut toujours trouver des coupables et Kylian Mbappé en est un selon les médias espagnols, qui estiment le Real Madrid plus performant sans sa star. Perso, je trouve cela quand même un peu fort de café puisque Mbappé est de loin le meilleur buteur du Real depuis son arrivée à Madrid. Ses stats parlent pour lui, il est l’un des meilleurs buteurs européens. Je ne vois donc pas en quoi le Français serait un frein. Le souci, c’est plutôt sa complémentarité avec Vinicius, puisque les deux attaquants ont un peu le même profil et la même attirance pour le couloir gauche, et quand on compare les rendements des deux joueurs, il n’y a quand même pas photo…

Quant à Flick, c’est vrai que l’on pouvait espérer un meilleur parcours en C1 pour le Barça. Mais le club blaugrana a ses limites, défensives surtout, et ces limites ne sont pas dues à mon sens aux choix d’Hansi Flick. Mais plutôt aux contraintes financières qui empêchent le Barça de recruter de meilleurs éléments. L’Allemand doit composer avec ce qu’il a. Et défensivement, c’est un peu juste pour pouvoir vraiment viser plus haut. Ce dont a su profiter l’Atlético. »

Laurent HESS

« Ces sorties de route font partie des cycles normaux »

« Je vais être dans la même lignée, et malgré la déception de cette élimination en quart de finale, il ne faut absolument pas remettre en cause l’avenir de Kylian Mbappé ni celui de Hansi Flick dans leurs clubs respectifs. Pour le Real Madrid comme pour le FC Barcelone, ces sorties de route font partie des cycles normaux du très haut niveau européen, et elles ne peuvent pas effacer la qualité du travail accompli ni l’importance stratégique de ces deux hommes dans leurs projets. Mbappé reste la pierre angulaire du projet madrilène, capable de porter une équipe dans les grands rendez-vous, tandis que Flick est justement venu pour reconstruire un Barça compétitif sur la durée.

Les critiques post-élimination sont logiques dans des clubs de cette dimension, mais elles ne doivent pas déboucher sur des décisions impulsives. Le Real a construit son avenir autour de Mbappé, et le Barça a confié à Flick la mission de stabiliser et moderniser son équipe. Remettre leur avenir en question après un seul échec européen serait excessif, et ce sont précisément ces profils-là qui permettent à ces clubs de viser plus haut sur le long terme ».

William TERTRIN