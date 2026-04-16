FC Barcelone : Yamal tourné en ridicule, une future recrue du Real Madrid valide !

Après l’élimination du FC Barcelone en Ligue des Champions, Lamine Yamal a été tourné en ridicule. Un acharnement validé par une future recrue du Real Madrid…

La rivalité entre le Real Madrid et le FC Barcelone pourrait bien connaître un nouveau chapitre explosif la saison prochaine. En cause : Nico Paz, jeune talent argentin pressenti pour faire son retour au Real Madrid, et Lamine Yamal, la pépite du Barça déjà au centre de toutes les attentions.

Des “likes” qui en disent long

Depuis plusieurs heures, les réseaux sociaux s’enflamment après un geste jugé provocateur de Nico Paz. Le milieu offensif, actuellement en prêt à Como mais annoncé proche d’un retour au Real Madrid, a été aperçu en train d’aimer plusieurs publications Instagram se moquant de Lamine Yamal après l’élimination du FC Barcelone en Ligue des Champions.

Selon plusieurs médias, dont des observations relayées sur les réseaux sociaux, ces publications étaient issues de comptes pro-Real Madrid et reprenaient des mèmes tournant en dérision certaines séquences du jeune attaquant barcelonais, notamment une action devenue virale cette saison.

Ces interactions numériques ont immédiatement déclenché une vague de réactions, notamment du côté des supporters blaugrana, qui y voient une forme de provocation à l’approche d’une potentielle nouvelle rivalité sportive entre les deux jeunes joueurs.

Un retour au Real Madrid qui change tout

Au-delà de cette polémique, Nico Paz est surtout au cœur de l’actualité sportive. Le Real Madrid disposerait en effet d’une option de rachat estimée à environ 10 millions d’euros, et son retour dans la capitale espagnole semble de plus en plus probable pour l’été prochain.

Formé à La Fabrica, le jeune Argentin pourrait ainsi retrouver un club où il est très attendu, dans un effectif en pleine transition générationnelle.

Lamine Yamal, déjà cible des rivalités

De son côté, Lamine Yamal continue d’être l’un des joueurs les plus exposés du football européen. À seulement 18 ans, le prodige du Barça est devenu un symbole du futur du club catalan… mais aussi une cible régulière des rivalités numériques et médiatiques.

Son influence sur et en dehors du terrain est telle que chaque geste, chaque publication et désormais chaque réaction autour de lui est scrutée et amplifiée sur les réseaux sociaux.

Vers une nouvelle guerre Real Madrid – Barça ?

Si cette histoire de “likes” peut sembler anecdotique, elle illustre surtout une tendance moderne du football : la rivalité ne se joue plus uniquement sur le terrain, mais aussi sur Instagram, X (Twitter) et TikTok.

Avec un Nico Paz potentiellement de retour au Real Madrid et un Lamine Yamal déjà incontournable au Barça, la prochaine décennie pourrait bien être marquée par leur opposition directe.

Une chose est sûre : les Clasicos du futur s’annoncent déjà électriques, bien avant même le coup d’envoi.