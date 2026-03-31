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Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

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Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le Real Madrid a déjà identifié sa première recrue pour l’été : Nico Paz, jeune milieu offensif argentin qui brille à Côme et attire toutes les convoitises.

Le Real Madrid ne perd pas de temps pour préparer son mercato estival. Sa première cible est toute trouvée : Nico Paz, le milieu offensif argentin de 21 ans qui impressionne en Serie A sous les ordres de Cesc Fàbregas. Cette saison, il affiche 10 buts et 6 passes décisives, confirmant son potentiel offensif exceptionnel.

Le Real Madrid possède une option de rachat sur 50 % de ses droits pour seulement 9 millions d’euros, alors que sa valeur est estimée à 65 millions selon Sport. Un investissement stratégique considéré comme prioritaire par Florentino Pérez pour renforcer un effectif déjà très compétitif.

Un talent en pleine ascension

Nico Paz n’impressionne pas seulement en club. Avec l’équipe nationale argentine, il confirme progressivement qu’il a les qualités pour s’imposer sur la scène internationale. Son arrivée à Madrid devra toutefois s’accompagner de garanties sur son temps de jeu. Il devra se mesurer à Jude Bellingham, Brahim Diaz et Arda Güler pour s’imposer dans l’effectif.

L’activation de la clause de rachat est donc une étape cruciale pour sécuriser ce talent prometteur avant que la concurrence européenne, et notamment le FC Barcelone, ne se manifeste. Avec cette première recrue, le Real Madrid envoie un signal fort : le mercato estival est lancé et les Merengue visent déjà à renforcer leur domination sur la Liga.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)