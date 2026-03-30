Sur le ton de la plaisanterie, Kylian Mbappé a ouvert la porte à une arrivée à Flamengo, finaliste de la Coupe Intercontinentale contre le PSG, en cas de départ du Real Madrid.

L’équipe de France a retrouvé un Kylian Mbappé souriant et heureux lors de cette semaine aux Etats-Unis. Cela n’était plus arrivé depuis un moment car, entre soucis d’intégration au Real Madrid, problèmes personnels et blessures, l’attaquant a rarement pu afficher sa bonne humeur sous le maillot tricolore depuis deux ans. Buteur face au Brésil (2-1), il a fait une super entrée contre la Colombie (3-1) et s’est distingué par des gestes sympas envers ses coéquipiers, le public et même les arbitres ! Et une vidéo de lui en train de lancer un ballon dans une poubelle façon lancer-franc dans les vestiaires a fait le buzz sur les réseaux.

« Jouer pour Flamengo ? Qui sait… »

Le média brésilien O Globo a eu la chance d’avoir quelques mots de ce Kylian Mbappé léger et rigolard avant le match contre la Seleçao. Le journaliste lui a demandé s’il pourrait un jour jouer au Flamengo, meilleur club du Brésil actuellement, où a été formé son ami du Real Madrid Vinicius Jr. Sa réponse a surpris : « Ont-ils besoin de Mbappé pour la Libertadores ? Qui sait, ahaha. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Je vais demander à Vini s’il veut bien me laisser jouer un match avec Flamengo ».

Une attaque Vinicius Jr-Mbappé, même sur leur fin de carrière, ferait assurément rêver les supporters rubro-negro, même si ceux n’ont pas à se plaindre actuellement avec Pedro, Paqueta, Carrascal, Cebolinha, etc. Pour preuve, ces joueurs (moins Paqueta, qui n’était pas encore arrivé) ont donné du fil à retordre au PSG en finale de la Coupe Intercontinentale (1-1, 2 t.a.b. à 1) ! Mbappé osera-t-il s’engager avec un rival de son ancien club ?

Kylian Mbappé fue consultado sobre la chance de jugar alguna vez la Copa 🇫🇷🌎



💬 "¿Me necesitan en la Libertadores? Quién sabe, ja. Nunca se sabe lo que puede pasar. Le preguntaré a Vini si me deja ir a un partido del Flamengo"



🎙️ Globo Esporte pic.twitter.com/BOukysSYTY — Diario Olé (@DiarioOle) March 26, 2026

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Real Madrid-Bayern Munich (quart de finale aller de la Champions League)

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Bayern Munich-Real Madrid (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League