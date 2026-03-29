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PSG Mercato : Campos frustre le Real Madrid et le FC Barcelone avec un joueur clé

Par Raphaël Nouet - 29 Mar 2026, 12:17
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Le directeur sportif du PSG, Luis Campos.
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En fin de contrat en 2027 et courtisé par le Real Madrid comme le FC Barcelone, l’international espagnol Fabian Ruiz devrait prolonger au PSG.

Absent depuis la fin janvier et une blessure contractée à Lisbonne (1-2), Fabian Ruiz a cristallisé les tensions au PSG ces dernières semaines. Début mars, Jérôme Rothen a expliqué pourquoi dans son émission sur RMC : « Son cas interroge, que ce soit les médias ou même en interne. D’accord, il a eu une contusion assez importante lors du match contre le Sporting. Mais on en a tous eue et ça passe rapidement. Le staff médical du PSG a pris le temps de bien résorber l’hématome et de le faire reprendre progressivement. Mais dès qu’il a fallu accélérer, là, monsieur Fabian Ruiz ne pouvait plus ! Fabian Ruiz dit à son entourage et à ses agents qu’il se préserve pour la sélection fin mars. Il considère qu’il a assez donné au PSG. Il veut reprendre avec la sélection espagnole. Et surtout, il se consacre à la Coupe du monde, il veut bien se préparer pour ça ».

AS assure qu’il va prolonger au PSG

Sauf que Fabian Ruiz n’a logiquement pas été retenu par Luis De La Fuente en sélection espagnole vu qu’il n’a pas joué depuis deux mois. Et, donc, la théorie de Jérôme Rothen tombe à l’eau. Surtout qu’AS annonce dans son édition du jour que, contrairement à ce qu’on pouvait penser, Fabian Ruiz n’était pas poussé vers la sortie au PSG. Il serait en effet sur le point de prolonger son contrat, qui expire actuellement en juin 2027. Le média madrilène assure que les deux parties sont tombées d’accord sur les bases d’un nouveau contrat.

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AS ajoute que le Real Madrid et le FC Barcelone étaient toujours intéressés par le milieu gaucher, même si cela remontait à quelques années pour les Blaugranas. En tout cas, Fabian Ruiz (29 ans) semble parti pour rester encore de longues années à Paris.

Le calendrier de fin de saison du PSG

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)
07/04 : PSG-Liverpool (quart de finale aller de la Champions League)
14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)
19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)
22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)
26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)
13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)
30/05 : Finale de la Champions League

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