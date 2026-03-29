Après l’avoir fait oublier en un rien de temps au PSG, Ousmane Dembélé est en train de devenir le vrai patron de l’équipe de France à la place de Kylian Mbappé.

Dès la fin de la saison 2023-24, Luis Enrique avait prévenu que le PSG serait plus fort sans Kylian Mbappé. Tout le monde avait rigolé à l’époque, pensant à une bravade de l’entraîneur espagnol. Mais non. Celui-ci savait ce qu’il faisait. En remplaçant Ousmane Dembélé dans l’axe, il s’est trouvé un vrai leader d’attaque et d’effort, hyper collectif. Et c’est avec lui que le PSG a conquis la Champions League au terme d’une saison triomphale ayant vu l’ancien Barcelonais être sacré Ballon d’Or 2025. Devenu un leader sur et en dehors du terrain, Dembélé ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Dembélé se comporte en leader quand Mbappé se tient à l’écart

Aligné aux côtés de Mbappé jeudi soir lors de Brésil-France (1-2), Dembélé a été passeur décisif sur la réalisation de son ancien partenaire. Plus important, il s’est comporté en véritable leader pendant la pause fraîcheur de la première période. Alors que le capitaine Mbappé se tenait à l’écart, Dembélé est allé parler à tous ses coéquipiers pour corriger ce qui pouvait l’être. Et c’est vers lui que Didier Deschamps s’est dirigé pour échanger des consignes, pas vers Mbappé.

Bien sûr, le brassard de capitaine ne quittera pas le bras de l’attaquant du Real Madrid, qui y est attaché pour des raisons d’image. Mais le vrai taulier de l’équipe de France devrait être Ousmane Dembélé, dont l’esprit collectif fait l’unanimité et qui est écouté par ses coéquipiers. On ne peut pas en dire autant de Kylian Mbappé…

told yall this is Dembele's team and not Mbappe's pic.twitter.com/OgcvARyULe — 𝐏𝐒𝐆𝐈𝐍𝐓 (@PSGINT_) March 28, 2026

Le calendrier de fin de saison du PSG

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : PSG-Liverpool (quart de finale aller de la Champions League)

14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League