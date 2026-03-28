Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, hésite à faire jouer l’attaquant du PSG Désiré Doué contre la Colombie en amical dimanche soir car celui-ci souffre du dos.

Le 4 novembre dernier, le Bayern Munich avait frappé un grand coup en s’imposant sur la pelouse du PSG (2-1) dans le tour de Ligue de la C1. Luis Diaz avait été le grand protagoniste de ce choc, qui pourrait se reproduire en demi-finales de l’épreuve. Auteur d’un doublé (4e, 32e), il avait été expulsé dans les arrêts de jeu de la première période après avoir gravement blessé Achraf Hakimi. A deux mois de la CAN, le latéral marocain avait livré une course contre la montre afin de pouvoir disputer la compétition avec le Maroc. Le Colombien, lui, avait écopé de trois matches de suspension, réduits à deux en appel.

Désiré Doué souffre du dos

Eh bien, Luis Diaz pourrait être impliqué dans une autre blessure d’un cadre du PSG. Mais cette fois-ci, a priori, il ne serait pas directement responsable. Car le cadre en question est Désiré Doué. Et selon L’Equipe, l’attaquant du PSG souffre du dos. C’est la raison pour laquelle il n’a pas joué contre le Brésil (2-1) jeudi soir et pourquoi il est encore incertain pour dimanche. Didier Deschamps hésite à le titulariser car cela pourrait aggraver sa blessure. Et donc lui faire manquer les prochains matches du PSG, dont les deux quarts de finale de C1 contre Liverpool… ancien club de Luis Diaz.

D’après le quotidien sportif, Deschamps attendra le dernier moment pour titulariser ou non Doué. La seule certitude, c’est qu’il ne prendra aucun risque. Pas question de gâcher sa fin de saison pour un simple match amical. L’ancien Rennais est d’accord avec ça. Si jamais il souffre encore dimanche matin, il aura traversé l’Atlantique deux fois en une semaine pour rien. Mais il sera apte pour affronter Liverpool. Et éventuellement faire payer à Luis Diaz son comportement agressif de l’automne en demi-finales de Champions League…

Le calendrier de fin de saison du PSG

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : PSG-Liverpool (quart de finale aller de la Champions League)

14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League