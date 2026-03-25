Le PSG pourrait profiter de la trêve internationale pour poser les jalons de son prochain mercato estival. À ce titre, deux joueurs de Ligue 1 sont ardemment courtisés par le club de la capitale.

Le PSG un gros coup du vue du mercato estival. Selon nos informations, les dirigeants qataris travaillent activement sur une offre estimée à 95 millions d’euros pour s’attacher les services de Valentín Barco et Guéla Doué, qui brillent au RC Strasbourg. Deux profils jeunes, dynamiques et parfaitement compatibles avec les exigences de jeu de Luis Enrique. L’idée est claire : anticiper l’avenir tout en renforçant immédiatement des postes clés, avec deux joueurs capables d’apporter intensité, projection et qualité technique.

Chelsea freiné par les ardeurs de Doué et Barco ?

Dans ce dossier, un élément pourrait changer la donne : la position des joueurs. Via BlueCo, propriétaire du RC Strasbourg, Chelsea souhaite garder la main sur Guéla Doué et Valentin Barco. Mais toujours d’après selon nos informations, refroidis par la récente double claque administrée par le PSG en Ligue des Champions, ni l’un ni l’autre ne se projettent à Chelsea à l’instant T. Un frein majeur pour le club anglais, qui pourrait perdre la main dans ces négociations malgré sa puissance financière. Cette situation offre au club champion de France une opportunité rare sur le marché : avancer avec moins de concurrence directe.

Deux profils taillés pour Luis Enrique

Au PSG, Barco séduit par sa polyvalence et sa capacité à dynamiser l’entrejeu. Technique, agressif dans le bon sens du terme et capable de casser des lignes, l’Argentin représente un profil moderne parfaitement adapté au jeu de maîtrise de Luis Enrique. De son côté, comme déjà indiqué ce mardi, Doué incarne le latéral droit offensif recherché en doublure d’Achraf Hakimi. Encore perfectible défensivement, le frère du Parisien Désiré possède un énorme potentiel dans la projection et le volume de jeu, deux qualités essentielles dans le système parisien.

Une stratégie claire : anticiper et dominer

Avec cette double offensive, le PSG confirme sa stratégie : sécuriser des jeunes talents avant qu’ils n’explosent totalement. En visant Barco et Doué simultanément, Paris cherche à prendre une longueur d’avance sur la concurrence européenne, tout en construisant un effectif capable de durer dans le temps. Ce mouvement s’inscrit aussi dans une logique de rotation, essentielle pour performer sur tous les tableaux, notamment en Ligue des Champions.

Un coup XXL en préparation

Si l’opération se concrétise, elle pourrait marquer un tournant dans le mercato parisien. Non seulement par son montant, mais aussi par le signal envoyé : le PSG est prêt à attaquer frontalement des dossiers liés à Chelsea et à profiter de la moindre faille. Avec Barco et Doué, Paris ne miserait pas seulement sur le présent, mais sur l’avenir. Et dans ce duel stratégique avec BlueCo, le club de la capitale semble aujourd’hui avoir un coup d’avance.

Bastien Aubert

Le calendrier de fin de saison du PSG :

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League