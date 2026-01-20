À LA UNE DU 20 JAN 2026
ASSE Mercato – INFO BUT! : pourquoi BlueCo a laissé filer David Mimbang chez les Verts

Par Bastien Aubert - 20 Jan 2026, 13:01
Marc Keller (RC Strasbourg)
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Le prometteur milieu camerounais David Mimbang (17 ans) se rapproche de l’ASSE. Sur le coup, BlueCo a abandonné cette piste en plein mercato pour une bonne raison.

À seulement 17 ans, David Mimbang est en passe de s’engager avec l’ASSE. Une information de Transfer Radar que But! est en mesure de confirmer. 

Un Baleba en puissance ?

Le milieu défensif camerounais, annoncé comme un potentiel Carlos Baleba en devenir, a en effet tapé dans l’œil de nombreux recruteurs européens. Formé au sein du club des Brasseries du Cameroun, réputé pour la qualité de son travail en terme de formation, le joueur disposait de plusieurs pistes sérieuses avant que l’ASSE et Kilmer Sports ne prennent l’avantage.

Si le projet stéphanois a su convaincre le joueur et son entourage, un autre élément a pesé lourd dans la balance. Selon nos informations, BlueCo, via le RC Strasbourg, suivait de près le dossier. Les dirigeants alsaciens avaient identifié un potentiel réel chez le jeune Camerounais mais ont finalement décidé de lever le pied.

Un entourage et des errements ont refroidi BlueCo 

La raison ? Un entourage jugé compliqué et certains errements du joueur ont refroidi le RCSA. Malgré un talent évident, BlueCo a préféré ne pas aller plus loin avec Mimbang, laissant ainsi le champ libre à l’ASSE pour avancer sereinement sur ce dossier prometteur. À l’ASSE, le profil du milieu de terrain camerounais est perçu comme un pari sur l’avenir qui s’inscrit parfaitement par le projet porté par KSV.

Mimbang devrait signer à sa majorité en août prochain avant d’être intégré progressivement au projet sportif des Verts. Un dossier à fort potentiel mais qui nécessitera donc un suivi rigoureux, tant sur le plan sportif qu’extrasportif. L’ASSE tente donc un coup malin, là où BlueCo a choisi la prudence. Reste désormais à transformer ce pari en réussite durable.

Bastien Aubert

ASSE

