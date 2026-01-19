Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Annoncé dans le viseur de l’ASSE par L’Équipe, Gessime Yassine (20 ans) n’a en réalité jamais été une cible accessible pour les Verts sur ce mercato hivernal. But! est en mesure de rétablir précisément la chronologie d’un dossier déjà ficelé… loin de Saint-Étienne.

Encore raté. Une frange des supporters de l’ASSE a fustigé ce week-end le choix de Gessime Yassine de signer au RC Strasbourg alors qu’il était dit par L’Équipe que leur club favori était dans la course. La vérité est ailleurs. Oui, l’ASSE faisait bien partie des nombreux clubs attentifs à la situation du jeune ailier marocain. Comme l’OM, le RC Lens ou encore le LOSC plus récemment, les dirigeants stéphanois ont suivi le profil de l’ancien Dunkerquois. Mais dans les faits, le match était plié depuis longtemps.

Un contretemps venu de Rosenior

Dès la fin du mois dernier, tout était réglé avec le RC Strasbourg. Gessime Yassine avait donné son accord au club alsacien, une information révélée par But! le 24 décembre dernier. Un engagement clair, qui a rapidement placé Strasbourg en pole position de force sur ce dossier prometteur. Le seul contretemps notable est venu du départ surprise de Liam Rosenior, parti rejoindre Chelsea en plein mercato hivernal. Un changement qui a temporairement mis le dossier en pause. Il a fallu ainsi attendre la nomination de son successeur, Gary O’Neil, pour que le profil de Yassine soit définitivement validé.

L’ASSE n’a jamais vraiment pu lutter

Le feu vert a été donné dans le courant de la semaine dernière. Dans ces conditions, l’ASSE, déjà intéressée à l’hiver 2024, n’a jamais réellement pu lutter. Le dossier était trop avancé pour espérer un retournement de situation. Yassine (20 ans) s’est finalement engagé pour quatre ans et demi avec le RC Strasbourg, soit jusqu’en juin 2030. Le montant de l’opération avoisine les 7 millions d’euros, avec un bonus supplémentaire d’un million d’euros si l’ailier dispute au moins 15 matchs sous ses nouvelles couleurs.

Bastien Aubert