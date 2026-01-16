OM, RC Lens, LOSC, RC Strasbourg Mercato : transfert bouclé pour Gessime Yassine, les dessous du deal dévoilés

Comme But Football Club vous l’a déjà indiqué fin décembre, le très convoité Gessime Yassine (20 ans) va se diriger vers le RC Strasbourg au Mercato.

L’avenir de Gessime Yassine semble enfin se dessiner. Comme But Football Club l’a fait savoir le 24 décembre dernier, le jeune milieu offensif marocain est proche de rejoindre le RC Strasbourg au mercato. L’Equipe confirme que le club alsacien a pris une longueur d’avance dans ce dossier et que Yassine va rejoindre le RCSA.

Yassine 4 ans et demi à Strasbourg

Le joueur de 20 ans signera un contrat de 4 ans et demi, un engagement fort qui confirme la confiance du RC Strasbourg dans son potentiel. Ce transfert, évalué à environ 7 M€, marquera un nouveau record pour Dunkerque et symbolise l’appétit de Strasbourg sur ce Mercato. Face à la concurrence féroce — Monaco, Villarreal, plusieurs clubs allemands et presque toute la Ligue 1 — le club alsacien a su convaincre le prometteur ailier de poursuivre son ascension en Alsace.

Le parcours atypique de Gessime Yassine

Il y a deux ans seulement, Gessime Yassine évoluait encore chez les U19 de Marignane, loin des projecteurs et des centres de formation des grandes écuries. Son éclosion relève presque du conte de fées : pas de passage dans une académie de renom, mais une progression rapide à travers les divisions régionales puis à Istres, jusqu’à l’explosion à Dunkerque en Ligue 2. Ses statistiques cette saison attestent de son impact : 13 matchs, 2 buts, 7 passes décisives, et plus d’un quart des buts de son équipe impliquant directement l’ailier marocain. Capable de faire la différence balle au pied, le gaucher de 1,72 m se distingue aussi par sa polyvalence offensive.

20 ans, déjà 16 sélections et 4 buts avec le Maroc U20

Contributions directes sur plus de 28% des buts de Dunkerque en Ligue 2

Valeur marchande multipliée par 7 en moins de deux ans

Ses performances notoires lors de la dernière Coupe du monde U20 — notamment contre le Brésil — n’ont fait qu’accélérer sa cote. Le suivi attentif de Strasbourg et de BlueCo, bien avant cette révélation mondiale, démontre l’anticipation d’une cellule de recrutement à la pointe.

Un gros coup pour l’avenir du RCSA

L’arrivée imminente de Yassine à Strasbourg tombe à pic dans un contexte de transition. Après le départ marquant de Liam Rosenior, les supporters attendaient une réponse forte du club. Ce transfert ambitieux incarne le nouveau souffle voulu par la direction et redynamise l’effectif.

Yassine n’arrive pas en conquérant solitaire : il s’inscrit dans une vision de long terme portée par BlueCo.