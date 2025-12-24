OM, RC Lens, LOSC, ASSE Mercato INFO BUT ! : Gessime Yassine a fait son choix

Courtisé par plusieurs clubs de standing au mercato, l’ailier droit marocain Yassine Gessime (20 ans) pourrait quitter Dunkerque plus tôt que prévu. Avec un choix bien ancré en tête.

Gessime Yassine a peut-être disputé son dernier match de Ligue 2, avec Dunkerque, à Laval. Avant de briller dimanche en 32es de finale de Coupe de France contre le RC Strasbourg (1-2), l’ailier de 20 ans pourrait en effet quitter le Nord dès le mercato hivernal. Selon nos informations, la tendance est bien à un départ du champion du monde U20, dont la cote, a augmenté depuis ce succès planétaire avec le Maroc.

Le RC Strasbourg en pole

But Football Club confirme que Yassine suscite beaucoup d’intérêts en Ligue 1. À l’étranger, l’Allemagne lui fait les yeux doux : Leipzig, Werder Brême, Hoffenheim et Mayence. Plusieurs clubs de Ligue 1 sont aussi et surtout sur les rangs pour l’attirer : l’OM, qui souhaite une doublure à Mason Greenwood, le suit de près via Medhi Benatia mais aussi le LOSC, le Toulouse FC, le RC Lens… et le RC Strasbourg. D’après nos informations, c’est d’ailleurs vers le club alsacien que le Dunkerquois penche à l’heure actuelle. Si rien n’est encore gravé dans le marbre, surtout en période de transferts, mais Yassine verrait bien son avenir au RC Strasbourg, un club sous la tutelle de BlueCo où il pourrait s’aguerrir et se développer en Ligue 1 tout en restant dans le giron de Chelsea.

Yassine est dans le Sud

Sous contrat jusqu’en 2027, la cote du Marocain d’1,72m était valorisé à 4 millions d’euros, samedi soir, avant de passer à… 6 M€ cette semaine ! Aujourd’hui pleinement concentré sur son club, Yassine avait déjà pensé à un départ l’été dernier mais il était finalement resté dans le Nord. Le natif de Salon-de-Provence est actuellement dans sa ville natale pour passer les fêtes de fin d’année en famille tout en restant très serein au sujet de son avenir. Nul doute que ses proches – dont une partie est fan de l’OM – pourront le conseiller plus précisément sur la meilleure option à prendre pour son avenir.

Bastien AUBERT