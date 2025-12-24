À LA UNE DU 24 DéC 2025
[15:00]PSG Mercato : Doha a repris les commandes du dossier Bouaddi (LOSC)
[14:30]ASSE Mercato : le couperet est déjà tombé pour N’Guessan ! 
[14:00]OM, OL, Stade Rennais Mercato : un accord est tombé pour Abdelli !
[13:30]FC Nantes : les Kita jettent un grand froid sur le mercato hivernal ! 
[13:00]RC Lens Mercato : un autre club de L1 que le Racing tente le gros coup Khusanov ! 
[12:40]OM, RC Lens, LOSC, ASSE Mercato INFO BUT ! : Gessime Yassine a fait son choix
[12:16]FC Barcelone : Pedri a un penchant pour le PSG 
[11:48]OM, FC Nantes Mercato : c’est confirmé pour Neal Maupay, ça bouge enfin !
[11:21]Revue de presse : Haise lâche une bombe sur l’avenir de Clauss, un ex Rennais vers Paris, un départ surprise au RC Lens ?
[11:00]CAN 2025 : grosse pression pour les grands débuts de l’Algérie 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM, RC Lens, LOSC, ASSE Mercato INFO BUT ! : Gessime Yassine a fait son choix

Par Bastien Aubert - 24 Déc 2025, 12:40
💬 Commenter
Gessime Yassine (Dunkerque)
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Courtisé par plusieurs clubs de standing au mercato, l’ailier droit marocain Yassine Gessime (20 ans) pourrait quitter Dunkerque plus tôt que prévu. Avec un choix bien ancré en tête.

Gessime Yassine a peut-être disputé son dernier match de Ligue 2, avec Dunkerque, à Laval. Avant de briller dimanche en 32es de finale de Coupe de France contre le RC Strasbourg (1-2), l’ailier de 20 ans pourrait en effet quitter le Nord dès le mercato hivernal. Selon nos informations, la tendance est bien à un départ du champion du monde U20, dont la cote, a augmenté depuis ce succès planétaire avec le Maroc. 

Le RC Strasbourg en pole

But Football Club confirme que Yassine suscite beaucoup d’intérêts en Ligue 1. À l’étranger, l’Allemagne lui fait les yeux doux : Leipzig, Werder Brême, Hoffenheim et Mayence. Plusieurs clubs de Ligue 1 sont aussi et surtout sur les rangs pour l’attirer : l’OM, qui souhaite une doublure à Mason Greenwood, le suit de près via Medhi Benatia mais aussi le LOSC, le Toulouse FC, le RC Lens… et le RC Strasbourg. D’après nos informations, c’est d’ailleurs vers le club alsacien que le Dunkerquois penche à l’heure actuelle. Si rien n’est encore gravé dans le marbre, surtout en période de transferts, mais Yassine verrait bien son avenir au RC Strasbourg, un club sous la tutelle de BlueCo où il pourrait s’aguerrir et se développer en Ligue 1 tout en restant dans le giron de Chelsea.

Yassine est dans le Sud

Sous contrat jusqu’en 2027, la cote du Marocain d’1,72m était valorisé à 4 millions d’euros, samedi soir, avant de passer à… 6 M€ cette semaine ! Aujourd’hui pleinement concentré sur son club, Yassine avait déjà pensé à un départ l’été dernier mais il était finalement resté dans le Nord. Le natif de Salon-de-Provence est actuellement dans sa ville natale pour passer les fêtes de fin d’année en famille tout en restant très serein au sujet de son avenir. Nul doute que ses proches – dont une partie est fan de l’OM – pourront le conseiller plus précisément sur la meilleure option à prendre pour son avenir.

Bastien AUBERT

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot