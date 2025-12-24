À LA UNE DU 24 DéC 2025
Par Bastien Aubert - 24 Déc 2025, 10:47
💬 Commenter
Gessime Yassine (Dunkerque)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

À l’approche du prochain mercato, Gessime Yassine fait tourner toutes les têtes en Ligue 1 ! L’ailier droit de l’USL Dunkerque attise les convoitises du LOSC, de l’OM et du RC Lens, tandis que des clubs de Bundesliga sonnent aussi à la porte. 

Gessime Yassine, nouveau joyau de Ligue 2 

Rapide, imprévisible et déjà influent, Gessime Yassine incarne la nouvelle génération explosive du foot marocain. Depuis son arrivée à Dunkerque, la révélation est totale : impactant sur le terrain, il vient de signer une saison remarquée avec 1 but et 6 passes décisives en championnat, auxquels s’ajoutent des prestations solides en Coupe. Son palmarès est déjà reluisant, avec un sacre récent lors du Mondial U20 sous les couleurs marocaines – un exploit qui a contribué à gonfler sa notoriété sur la scène européenne.

Une concurrence nationale et européenne féroce

Les portes de l’élite s’entrouvrent et la concurrence s’enflamme. Outre l’intérêt croissant du RC Strasbourg, de l’OM et du RC Lens, La Voix du Nord affirme que le LOSC a activé tous ses réseaux pour doubler ses concurrents dans ce dossier, la cellule de recrutement lilloise se montrant très enthousiaste quant à son potentiel. Olivier Létant aurait validé le profil. Mais la France n’est pas seule sur le coup. Plusieurs références allemandes, dont Werder Brême, Mayence, Hoffenheimet RB Leipzig, surveillent attentivement les progrès de Yassine. L’attractivité de la Bundesliga pourrait peser lourd dans la balance pour le prochain mercato.

Quels scénarios pour la suite ?

L’intérêt pour les jeunes talents marocains du LOSC se confirme, comme le montre également la récente attention portée à Ismaël Baouf. Le prochain marché des transferts s’annonce bouillant autour de Yassine. Avec une valorisation qui atteint désormais 6 M€, Dunkerque ne se privera pas de faire monter les enchères. La bataille s’annonce rude entre clubs français et étrangers, tous séduits par sa capacité à créer le danger.

