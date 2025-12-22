Cible de l’AC Milan au mercato afin de pallier un possible départ de Mike Maignan, Robin Risser pourrait rester au RC Lens… grâce au LOSC !

Le danger est réel pour le RC Lens. Performant et en pleine progression, Robin Risser s’est retrouvé ces dernières semaines dans le radar de l’AC Milan, à la recherche d’une solution crédible en cas de départ de Mike Maignan. Un intérêt sérieux, confirmé par plusieurs sources italiennes, qui faisait craindre un départ prématuré du gardien de 21 ans dès le mercato hivernal.

Mais un élément est venu rebattre les cartes. Selon le spécialiste italien Nicolo Schira, l’AC Milan apprécie effectivement le profil de Risser… sans en faire sa priorité absolue. Les dirigeants rossoneri suivraient de manière encore plus attentive un autre portier : Berke Özer, actuel gardien du… LOSC.

Milan préfère Özer à Risser

Schira précise que les recruteurs milanais ont déjà observé Berke Özer à deux reprises, preuve d’un intérêt très concret. Un détail loin d’être anodin, puisque ce dossier apparaît aujourd’hui plus avancé que celui menant à Risser. Résultat : la pression retombe légèrement au RC Lens, qui pourrait conserver son gardien au moins jusqu’à la fin de saison.

Si l’AC Milan venait à privilégier définitivement Özer, le RC Lens serait en effet le grand bénéficiaire de cette hiérarchisation. Une situation presque ironique dans un derby du Nord où, cette fois, le LOSC aiderait son grand rival sans le vouloir. À la Gaillette, cette évolution est scrutée avec attention. Pour l’instant, rien n’est figé mais une tendance claire se dégage.