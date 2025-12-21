Mercato : Bouaddi (LOSC) pourrait rejoindre un autre club de Ligue 1, et ce n’est pas le PSG !

Le PSG, comme d’autres géants européens, ne veulent pas laisser filer Ayyoub Bouaddi, la pépite du LOSC qui affole déjà le mercato. Et si un autre club de Ligue 1 profitait de la situation ?

À 18 ans, Ayyoub Bouaddi est devenu bien plus qu’une simple révélation lilloise. Le joyau nordiste, étincelant sous le maillot du LOSC, cristallise toutes les tensions du prochain mercato. Mais dans les bureaux du Parc des Princes, l’inquiétude monte : Paris doit convaincre l’un des plus grands espoirs tricolores de rester en Ligue 1. La stratégie est claire, miser sur l’attachement familial et l’assurance d’un vrai temps de jeu pour damer le pion aux faiseurs de rois anglais et espagnols.

Le LOSC verrouille, Paris accélère les grandes manœuvres

Pour dissuader les prédateurs, Lille a blindé son prodige jusqu’en 2029. Résultat : toute négociation démarre désormais à 60 millions d’euros, un tarif réservé aux plus grands. Mais le PSG, déterminé à ne pas voir s’exiler un diamant brut, prépare une offensive musclée. Longtemps en observation, le club francilien compte sur sa capacité à offrir un projet sur-mesure pour convaincre le clan Bouaddi de privilégier la capitale.

Strasbourg, heureux élu grâce à Chelsea ?

Déterminés à rafler Bouaddi, les géants de Premier League multiplient les offensives. Selon CaughtOffside, Chelsea fonce en tête, prêt à débourser jusqu’à 50 millions pour doubler tout le monde, avec une astuce folle : laisser mûrir le joueur à Strasbourg, son club partenaire, avant de l’installer à Stamford Bridge. Manchester United voit déjà en lui le successeur de Casemiro, alors qu’Arsenal mise sur un plan de carrière séduisant. Liverpool, fidèle à sa tradition de formation, imagine Bouaddi comme l’un des piliers d’Anfield pour la décennie à venir. Tous ambitionnent de frapper fort dès janvier.

Real Madrid, Serie A : enjeux internationaux et frissons en Ligue 1

Sur la scène européenne, la bataille s’intensifie. Le Real Madrid rêve d’un trio bleu-blanc-rouge avec Camavinga et Tchouaméni. En Italie et en Allemagne, les émissaires se pressent sur les tribunes pour guetter la moindre ouverture. Mais c’est bien la Ligue 1 qui retient son souffle. Pour Paris, il est impensable de voir filer Bouaddi vers l’étranger sans lutter. Les supporters s’interrogent : la France pourra-t-elle résister aux milliards venus d’ailleurs ?

Bouaddi, entre ambition et maturité avant le grand saut

Solide dans sa tête, Ayyoub Bouaddi garde les pieds sur terre. Son objectif ? Choisir le projet sportif le plus cohérent, là où le temps de jeu et la progression priment sur le clinquant des grandes affiches. Rester à Lille pour s’aguerrir encore, tenter l’aventure parisienne dans un contexte favorable, ou relever très vite le défi d’un grand championnat ? Rien n’est encore tranché.

L’été de tous les possibles pour le PSG et Bouaddi

Le mercato s’annonce donc décisif, cet hiver ou l’été prochain. Bouaddi, cible numéro 1 du PSG, est au cœur d’une bataille sans merci. Mais entre le rêve d’Europe, la pression des plus grands clubs et l’attachement à la France, la décision sera avant tout stratégique pour le jeune prodige… Et déterminante pour l’avenir du Paris Saint-Germain.