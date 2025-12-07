Mercato : le PSG et le Real Madrid s’arrachent une star, Deschamps intervient !
Mercato : le PSG et le Real Madrid s’arrachent une star, Deschamps intervient !

Didier Deschamps
William Tertrin
7 décembre 2025

Étoile montante du football, le jeune lillois Ayyoub Bouaddi attire les plus gros clubs européens, tels que le PSG et le Real Madrid. À l’international, l’équipe de France de Didier Deschamps le lorgne aussi.

À seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi explose tous les compteurs au LOSC. Véritable star dans le Nord, le milieu lillois cristallise déjà toutes les ambitions du marché des transferts et aiguise les rivalités entre deux nations qui rêvent de l’enrôler. Le phénomène Bouaddi, symbole de la nouvelle génération, est déjà au cœur de toutes les discussions : son avenir se joue maintenant, entre pression des grands clubs et suspense sur le choix de sa sélection.

Pourquoi Bouaddi attire tous les regards ?

Difficile de passer à côté d’un tel talent. Depuis ses débuts avec le LOSC, Bouaddi impressionne. Titulaire indiscutable au cœur du milieu nordiste, il s’est imposé en quelques mois comme l’un des plus grands espoirs de sa génération. Sa maturité sur le terrain, sa polyvalence et son intelligence de jeu ont séduit Bruno Genesio, mais pas seulement : même d’autres techniciens du championnat s’enflamment pour le prodige.

À 18 ans, Bouaddi cumule déjà 19 matchs en pro cette saison. Cette progression fulgurante fait de lui l’un des joueurs les plus suivis d’Europe, tandis que le LOSC, bien conscient de la valeur de sa pépite, s’est empressé de blinder son contrat jusqu’en 2029. Une stratégie qui s’inscrit dans la volonté de valoriser un joyau dont le potentiel électrise les projecteurs du football hexagonal.

Duel France-Maroc : quel avenir en sélection pour Bouaddi ?

C’est l’une des grandes énigmes du moment : quelle sélection parviendra à convaincre Bouaddi ? Né à Senlis et international français chez les Espoirs, le milieu originaire du pays des Lions de l’Atlas fait l’objet d’un duel effréné entre la Fédération marocaine et la Fédération française.

Si le Maroc semblait avoir pris une courte avance ces derniers mois, la donne évolue très vite. L’entourage du joueur avait adressé des signaux encourageants à Rabat, mais Didier Deschamps s’est personnellement impliqué pour retenir la perle, lui assurant une place au cœur du futur projet tricolore, rapporte Foot Mercato. Les prochains rassemblements pourraient bien être décisifs, alors que chaque décision de Bouaddi est désormais scrutée à la loupe par toute la planète foot.

Les géants du football européen à l’affût

Si l’été s’annonce brûlant pour le LOSC, c’est parce que la liste des courtisans ne cesse de s’allonger. De Manchester United à l’Inter Milan, du Real Madrid au Bayern Munich, les plus belles écuries européennes ont coché le nom de Bouaddi en haut de leur short-list. Même la direction du Paris Saint-Germain s’est positionnée, séduite par le profil moderne du joueur lillois. Plusieurs échanges ont déjà animé le dernier mercato entre le clan Bouaddi et le PSG.

Mais la France et l’Italie ne sont pas seules à la manœuvre : Arsenal et la Juventus n’ont pas caché leur intérêt et pourraient bien tenter une offensive dans les semaines à venir. De quoi entretenir un suspense permanent autour de la situation du jeune milieu, dont chaque prestation attise un peu plus la convoitise des géants du continent.

Le LOSC face à une offre record ?

Derrière les coulisses, Lille se prépare déjà à gérer une agitation sans précédent. Conscient que la présence de Bouaddi relève presque du miracle compte tenu de la pression extérieure, le club a fixé la barre très haute : il faudra débourser près de 60 millions d’euros pour espérer convaincre les dirigeants lillois de céder leur prodige.

Ce montant, stratégique, s’explique autant par le niveau affiché par Bouaddi que par sa récente prolongation. Pour faire monter les enchères, le président Olivier Létang n’a pas hésité à mandater plusieurs agents, espérant ainsi créer une véritable foire d’empoigne sur le marché. Un jeu dangereux, mais nécessaire, pour valoriser au maximum un joueur dont le départ semble de plus en plus envisagé, malgré la volonté affichée de bâtir autour de lui.

Quel avenir pour le prodige lillois ?

Alors que l’étau se resserre et que la tension monte, l’avenir d’Ayyoub Bouaddi s’écrit plus que jamais en pointillé. Un choix sportif majeur l’attend : poursuivre sa montée en puissance dans son club formateur, rejoindre un grand d’Europe ou opter définitivement pour la tunique des Bleus ou des Lions de l’Atlas.

Une chose est sûre : dans le football moderne, rares sont les talents capables d’alimenter une telle ferveur en si peu de temps. Bouaddi n’a aucune intention de ralentir. Son nom sera sur toutes les lèvres lors du prochain mercato ; la bataille, elle, ne fait que commencer.

