Hier, juste avant le coup d’envoi du match contre l’OM (1-0), le LOSC a annoncé la prolongation d’Ayyoub Bouaddi (18 ans). Mais le milieu serait toujours dans le viseur du PSG pour janvier…

Ca a été la grosse surprise de la soirée lilloise hier : juste avant le coup d’envoi du match face à l’OM, Ayyoub Bouaddi a prolongé son contrat avec le LOSC jusqu’en 2029. Le milieu de terrain de 18 ans, suivi entre autres par Arsenal et le PSG, s’est ainsi engagé dans la durée avec son club formateur. A moins que ce nouveau bail est simplement servi à assurer au LOSC une grosse indemnité au moment de son transfert… C’est d’ailleurs la tendance qui se dégage ce samedi, quelques heures seulement après l’officialisation de la prolongation.

Au PSG cet hiver pour 60 M€ ?

Selon le compte PSGInside-Actus, l’intérêt parisien ne s’est pas refroidi avec ce nouveau bail. Bien au contraire… « Beaucoup de journalistes se contredisent sur Bouaddi. Je peux assurer que pendant les fêtes de Noël, un rendez-vous est prévu avec ses représentants. Cela ne veut pas dire que ça va se conclure par une signature. Les mêmes me contredisait pour Kolo Muani, Neves ou Doué. Si tu écoutes Hawkins, il faudra débourser 50 M€, Sacha il faudra 100M€, en Espagne c’est quasiment fait. Bref… Moi je suis persuadé que si ça se fait, ça sera aux alentours de 60 M€ ».

Effectivement, plus qu’un mois à attendre pour savoir si le LOSC a prolongé son joyau pour mieux le vendre ou si, réellement, Bouaddi compte s’inscrire dans la durée dans le Nord. Ce qui semble certain, c’est que vu le talent du milieu de terrain de 18 ans, il y aura des offres à chaque période de mutation !